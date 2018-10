¿Disfrutas del vino diario? ¡Cuidado, podría matarte!

Un estudio realizado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis determinó que tomar vino diario no es tan saludable como lo han hecho creer.

Conocido como el aperitivo; del antes, durante o después de la comida, el estudio Daily Drinking Is Associated with Increased Mortality realizó un estudio a más de 340 mil personas mismo que dio a conocer que consumir alguna bebida más de cuatro veces a la semana incrementa el riesgo de muerte prematura en un 20%.

De acuerdo a lo que informa el portal de Tribuna, la información que algún momento se proporcionó podría resultar contraproducente ya que, anteriormente se reveló que beber ligeramente reducía el riesgo de enfermedades cardiovasculares y del corazón, pero el nuevo estudio informó a los consumidores de alcohol que el consumo de las bebidas puede reducir los riesgos de enfermedades cardiovasculares y aumentar los riesgos de cáncer lo que incrementa significativamente la probabilidad de muerte.

La doctora Hartz afirmó que consumir una o dos bebidas alcohólicas por semana, no es malo; ya que de esta manera se protege al cuerpo de alguna enfermedad cardiovascular.

Incluso también se informó que beber tres veces o menos a la semana resulta menos riesgoso. Y aunque la muestra fue realizada a personas entre 18 a 85 años, normalmente se hacen de manera constante para todas las edades.