¿Disfrutar del cine desde casa?

Con el trabajo, los estudios, la familia y las diferentes tareas que se deben realizar a diario, puede llegar a ser complicado sacar apenas unas horas al día de tiempo libre. Si a esto le unimos el hecho de tener que conciliar horarios para poder ir al cine, la cosa se complica aún más. De ahí que la mayorí­a de las personas prefieran disfrutar del cine y las series desde la comodidad de su hogar o incluso desde su smartphone siempre que tienen tiempo. Con Internet unido a la tecnología todo es mucho más rápido y accesible.

Repelis es ahora Repelis 2: la web para ver películas online

Repelis, es una de las páginas web de referencia para ver y disfrutar de contenido en alta calidad, en otras palabras, poder ver todo el contenido que quieras, sin esperas ni descargas y completamente gratis, éste es tu sitio.

Es una página web que combina un gran catálogo virtual en un único lugar, para que no tengas que pasar largas horas navegando por la red en busca de la película que quieres. Aquí­ tendrás la oportunidad incluso de encontrar pelí­culas que todavía están en la cartelera o que apenas hace unos días que se han estrenado.

Lo mejor es que cada día actualizan el portal web para tener así listas las últimas novedades, además de añadir también nuevos enlaces actualizando la calidad de las películas, para que puedas verlas asimismo en HD o incluso en Blu-ray.

Es decir, se trata de una web que se preocupa por mantenerse actualizada, ofreciendo siempre las últimas novedades en todas las películas y géneros, precisamente por eso han cambiado su dirección web, trasladándose para dar un mejor servicio en todos los sentidos.

¿Qué género de cine estás buscando?

Lo más interesante de Repelis 2 es el hecho de que su web se encuentra perfectamente estructurada para que sea accesible para todos los usuarios, permitiendo una navegación sencilla e intuitiva, para que también sea posible encontrar pelí­culas concretas.

No sólo eso, sino que la mayoría de las veces seguramente entras buscando una película cualquiera, no una en concreto, por lo que incluso tienes la posibilidad directamente de filtrar la página web por géneros, o incluso por años, para que te sea más sencillo encontrar algo que te apetezca ver.

Esto también hará que puedas descubrir grandes pelí­culas de la historia del cine que quizás pensabas que estaban ya desaparecidas, sobre todo si eres aficionado de los clásicos. O sencillamente descubrir nuevos géneros cinematográficos con los que disfrutar de una agradable sesión de cine en tu horario libre.

Un amplio catálogo de series también

Además de ser uno de los mejores sitios web en los que encontrar pelí­culas, se han actualizado sabiendo que las grandes elegidas en la actualidad son las series. Tanto es así­ que muchas personas ya ni siquiera ven cine para poder disfrutar de sus series favoritas, sobre todo teniendo en cuenta lo limitado que es el tiempo libre.

Ofrecen los éxitos de siempre, pero también las novedades en series, incluso las que son exclusivas de plataformas como Netflix o HBO, directamente aquí y sin esperas ni descargas. De hecho, son tan eficientes que prácticamente sacan los episodios de manera simultánea para que no tengas qué esperar para poder verlos.

Aquí­ igualmente vas a encontrar las series en alta resolución, para que así no tengas que renunciar a la calidad y siempre de forma gratuita. Disfrutar de las “Chicas del cable”, “Chernobyl”, o “Élite” sin pagar una suscripción mensual es posible.

Una página web adaptada a todos los dispositivos

Otro punto a favor de la nueva web Repelis 2 es que la han optimizado al completo para que sea accesible desde cualquier tipo de dispositivo. O sea, son conscientes de que cada vez es más habitual que las personas prefieran ver series o pelí­culas desde su smartphone o tablet, en lugar de hacerlo desde un ordenador, y es por esto por lo que ahora podrás disfrutar de todo el contenido desde donde más te interese.

Igualmente está optimizada para dispositivos como smart TV o TV Box, para que así­ no tengas que preocuparte de estar conectando tu tablet u ordenador a través del HDMI, si no que directamente podrás tener acceso desde la web en estos dispositivos. Han pensado en todo, por lo que las películas o series son fácilmente localizables para que no pierdas el tiempo con el mando a distancia, en un solo clic estarías visitando lo que hayas escogido.

Disfruta en familia o en solitario de lo que más te gusta

Uno de los grandes inconvenientes es a la hora de escoger la película o serie que vas a ver en familia, puesto que la regla general es que los gustos de todos no sean iguales, más aún cuando hay diferentes rangos de edad. Por eso, el hecho de que esta página web sea accesible desde cualquier dispositivo hará que todo sea más sencillo, para que cada uno pueda ver lo que de verdad le apetezca en cada momento.

Incluso si te encuentras viajando en tren o metro, sacar el móvil y ver el capítulo de tu serie favorita, o aprovechar la hora de la comida para seguir la película por donde la habías dejado, es ahora posible. Sólo necesitas entrar a Repelis 2 y tener acceso a Internet, es indiferente el dispositivo, pues no será necesario realizar descargas, todo será en streaming para facilitar la labor.

En definitiva, esta web aporta todo lo que necesitas en cuanto a entretenimiento audiovisual se refiere, para todos los públicos, porque tiene todos los géneros cinematográficos y de series. Es hora de que le saques partido, de verdad, a tu tiempo libre o a tus viajes en metro, disfrutando de lo que más te gusta.

Y ahorrando dinero, puesto que no debemos olvidar el precio de la entrada de cine llega a ser realmente elevado; también cabe destacar que las cuotas en los servicios de series de pago no son económicas, por eso Repelis 2 pone solución a todo esto para ti y tu familia.

