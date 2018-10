Disfruta de los días lluviosos con estos estrenos de Netflix.

Prepárate para vivir de cerca grandes producciones, entre series y películas para toda la familia, los cuales se encargarán de mantenerte entretenido al disfrutar de toda su programación.

Entre las novedades podrás encontrar la nueva serie española original, “Élite”; una versión de Sabrina en “El mundo oculto de Sabrina”; además de una dosis de terror con “La maldición de Hill House”, entre muchas sorpresas más.

Las series ya estrenadas

Violet Evergarden: Especial (4 de octubre)

El anime de Violet Evergarden se estrenó el 10 de enero en Japón, Netflix ha transmitido simultáneamente los episodios doblados y subtitulados en varios países.

Elite (5 de octubre)

Conoce estos relevantes datos antes de empezar a ver "Elite" la serie española más esperada de Netflix.

Big Mouth - segunda temporada (5 de octubre)

Con este tipo de dramas comenzaron a desarrollar historias para adultos dibujadas y no rodadas. 'Big Mouth' ha sido su siguiente elección luego de “House of Cards”, “Orange is the new black” para continuar con este tipo de contenidos.