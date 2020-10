Disfraces DIY de Halloween para niños ¡Muy fáciles de hacer!

Disfraces DIY de Halloween para niños Foto una mamá novata

El Halloween ya está super cerca y si quieres que tus niños tengan los mejores difraces DIY que sean originales puedes checar estas ideas que La Verdad Noticias tiene para ti, son muy fáciles de hacer, no necesitas muchos materiales y lo mejor de todo es que son super económicos.

Mejores disfraces DIY de Halloween

Tus niños se merecen festejar Haloween aunque sea desde casa, pues debido a las restricciones en las que vivimos por la actual pandemia, debemos cuidanos y tomar las medidas sanitarias que han brindado las autoridades.

Lo cierto es que desde ya, puedes hacer estos disfraces DIY para tus niños que son divertidos, económicos y fáciles de hacer ¡Seguro te van a encantar!

Disfraz de momia

Crea este disfraz DIY de momia, es perfecto para Halloween y es muy fácil de hacer, es cuestión de buscar cualquier prenda blanca que tengas en casa y cortarlas en tiras, ir cubriendo a tu niño o bien hacerlo hasta con papael de baño ¡Qué cool! No gastarás practicamente nada en este disfraz de Halloween.

Disfraz de momia para festejar Halloween foto pinterest

Telaraña para halloween

El disfraz DIY de telaraña puede ser perfecto para niño o niña, solo necsitas pellón, plumosnes negro o pintra negra para marcar el contorno de la telaraña, con una tijera tendrás que darle forma y listo, super fácil.

Telaraña para halloween, un disfraz DIY foto pinterest

Arañita DIY

Las arañas son uno de los difraz más fáciles por los que puedes optar para Halloween, solo necesitas vestir de negro completamente a tu niño, despues rellena dos pares de caletas negras y amarralas en la espalda o bien puedes pegarlas, para la carita de la arañita solo necesitas cartón y pintura negra, ojitos, antenitas y dientitos para hacer la cabecita de la araña y listo ¿Qué te parece?

Arañita disfraz DIY para Halloween Foto Manualidades facilísimo

Fantasmita de Halloween

El fantasmita es un disfraz DIY que no podía faltar en hallowen, es el más sencillo de hacer, solo necsitas una sábana que ya no uses. Hazle dos agujeros para los ohos y uno para la boca, o bien píntalos con printura acrílica o plumones ¡Muy fácil y divertido!