Discapacidad: Opciones para tener relaciones sexuales

Con estas opciones, no habrá incapacidad para tener relaciones sexuales. Foto: asistenciasexual

Con estas opciones para tener relaciones con incapacidad, puedes tener placer sexual en todos tus sentidos, el orgasmo no existe solamente con el coito, también puede ser en cualquier parte de nuestro cuerpo. Las personas que tienen alguna incapacidad, son un grupo minoritario pero no por eso se tiene que dejar a un lado, también tienen deseos sexuales que pueden exteriorizar.

Esta silla, fue diseñada por Alan Tholkes, un hombre cuadrapléjico a causa de un accidente en Estados Unidos. Es una silla de oscilaciones pequeñas, (movimiento de un lado a otro) especialmente diseñadas para ofrecer un deslizamiento que mejore la movilidad sexual. No contiene motores o resortes, solo con el movimiento de su torso superior se puede realizar el impulso.

Lleva en el mercado desde el 2007. Lo pueden utilizar personas con lesión al cordón espinal, con trauma cerebral, con artritis, con esclerosis múltiple, con parálisis cerebral, con amputaciones, que padecen de dolores de espalda, personas de edad avanzada y por supuesto personas sin ninguna limitación física.

Banco de base flexible, que permite al usuario moverse verticalmente, por medio del rebote. Este aparato pensado para posturas coitales, posee un orificio al centro diseñado para el paso del pene, y una estructura lateral que facilita la estabilidad y el agarre.

Cabestrillo para posicionamiento de piernas (elevación y abertura). Se utiliza colocando la correa alrededor del cuello e introduciendo los muslos en los lazos acolchados, permitiendo el ajuste a la distancia requerida. Esta alternativa permite facilitar variados actos sexuales, que van desde el coito y sus posturas, a la masturbación y exploración del propio cuerpo, en especial para personas con parálisis o rigidez en extremidades inferiores.

Apoyos acolchados con diversas formas que sitúan los segmentos corporales respecto a la postura que se desee realizar, facilitando su realización e intensificando el contacto. Si bien no está dirigido especialmente al usuario en situación de discapacidad, si mejora el posicionamiento y la interacción entre los cuerpos. En terapia son conocidas como “cuñas”, para estimulación sensorial, control corporal, tratamiento de lesiones, entre otros.

Desde lo formal escapan del entendimiento tradicional de lo que es un juguete sexual, el cual ha estado ligado históricamente a la replicación de formas genitales, estos objetos, en cambio, poseen una configuración sugerente, no literal, que insinúa el uso o las zonas corporales a las que se enfoca pero dejando abierta la puerta a la imaginación y la exploración. También se destaca el carácter escultórico de las formas, la cual por medio de texturas y geometrías entrega placer pero a la vez tiene un segundo empleo, en el no uso, la contemplación.

Respecto a la forma ligada a la función, se destaca el uso de tecnología para generar experiencias sensoriales, que unen la corporalidad del usuario a un elemento externo, en este caso la capacidad de vibrar, como también la fusión de placeres, permitiendo controlar la intensidad de las vibraciones al ritmo de la música.

Como no puede hacerlo por sí mismo, ha contratado a una asistente sexual que le ayuda a mover sus manos para poder masturbarse. Existen sercicios de scort a domicilio y, alejada de todo tipo de prejuicios, siente que con su trabajo consigue ayudar a las personas.

En su libro “Silla Sutra, Sexualidad Activa”, Arturo Valdez Guzmán, pretende compartir soluciones, consejos, técnicas y herramientas adecuadas para que cada persona con discapacidad o algún tipo de lesión “pueda y deba” disfrutar del placer sexual. Pretende romper con la idea de que las personas con discapacidad son asexuadas.

“El hecho de que ya no sienta mi pene o vagina, no significa que no pueda disfrutar sexualmente”.