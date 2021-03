Dior domina el 2021 con una colección de cuento de hadas

Hay mucho que uno puede romantizar de los cuentos de hadas: princesas encerradas en lo alto de torres esperando ser rescatadas, príncipes en caballos blancos corriendo por el campo con una zapatilla de cristal, ranas esperando ser besadas para convertirse en miembros de la realeza.

Pero también hay un lado oscuro: uno con lobos vestidos de abuelas, bestias arrasando castillos, mujeres malditas, encerradas y escondidas. Es el último lo que Maria Grazia Chiuri aprovechó para la colección Otoño 2021 de Dior, tomando estas fantasías y dándoles la vuelta.

Un vídeo de Fabien Baron filmado en el Palacio de Versalles llamado "Belleza inquietante" establece el ambiente, con mujeres acechando por el bosque, terrenos vibrantes y pisando fuerte por el famoso Salón de los Espejos.

¡Así es la colección de otoño de Dior!

Puede ser difícil hacer un cuento de hadas sin inclinarse hacia el twee, pero Dior lo logra centrándose en los aspectos más duros de las heroínas de esas historias, como soldados de juguete, "Caperucita roja" de Angela Carter y "Bella y la Bestia" de Jean Cocteau.

La colección está llena de piezas en blanco y negro, una gran tendencia para el otoño de 2021, con toques de rojo en los abrigos y motivos de rosas, un guiño necesario al propio Sr. Christian Dior.

Dior domina las pasarelas de otoño este 2021

Combinado con formas fuertes (abrigos de sastrería nítida, camisas frescas, delantales listos para el uniforme), mantiene a raya los aspectos más llamativos de la vestimenta de princesa.

Hay una cualidad áspera en los bordes de los tejidos cortados, las botas con cordones y el cuero cortado con láser que se ve en toda la línea. Si te gusta un ambiente más femenino, Dior también te tiene cubierto allí, con faldas amplias con pliegues de cuchillo y bufandas atadas sobre el cabello.

Nueva colección de Dios va de los vestidos de noche a la ropa de diario

Sin duda, los compradores apreciarán las prendas más relajadas, como una chaqueta bomber con estampado de leopardo y bolsillos de piel de oveja. Y al igual que Pierpaolo Piccioli, su ex homólogo en Valentino, Dior claramente siente nuevamente el encanto de las minifaldas.

Al ser Dior, la ropa de noche también es parte de la mezcla. Los más destacados incluyen un vestido de manga larga que imita un piso de tablero de ajedrez, con rosas cayendo por la falda, y un vestido de tul rojo con un busto cortado en forma de corazón.

Puede que la princesa de las hadas de Dior no necesite ser rescatada, pero eso no significa que todavía no sea una romántica.

