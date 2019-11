Dile adiós al café, estos tés te llenarán de energía

Para muchos pareciera imposible despedirse del café, no sólo por su delicioso sabor y aroma, sino porque les brinda la energía necesaria para llevar a cabo sus tareas diarias, no obstante, beberlo en exceso puede ser dañino e incluso hay personas que simplemente no pueden tomarlo. Por eso aquí les decimos cuáles son los tés que más energía aportan.

Beber té con frecuencia es buenísimo para la salud; algunas mezclas están asociadas con la pérdida de peso y en su mayoría, todos aportan una importante cantidad de antioxidantes, los cuales previenen el envejecimiento prematuro y la aparición de enfermedades degenerativas, además, otros de sus beneficios serían:

Tienen un efecto termogénico.

Gracias a la L-teanina, nos ayuda a relajarnos y mantenernos enfocados.

Aporta gran variedad de vitaminas

Aporta sales y minerales importantes para el cuerpo (aunque no al grado de un complemento alimenticio).

Algunas opciones ofrecen un efecto estimulante y energético.

Tés energéticos

Té Negro

El té negro ayuda a mantener despierto el cerebro a la que vez que promueve la concentración y memoria. Tiene un alto contenido en teína y minerales y definitivamente es un té estimulante.

Té Verde

Aunque posee niveles más bajos de teína que el té negro, tiene muchísimos más antioxidantes y además de fortalecer la memoria, regula los niveles de glucosa, disminuye el colesterol en la sangre, estimula el metabolismo y ayuda en quema de grasa.

Té Oolong

Con beneficios similares al té verde, el té oolong se recomienda para ayudar en la pérdida de peso, potenciar el rendimiento físico y mental y contrarrestar los efectos del alcohol. Proviene de las montañas de Taiwán, se le conoce como el té azul y destaca por sus poderes antioxidantes.

Té Chai

El té chai es una variante del té negro, elaborado con especias como cardamomo, canela jengibre y clavos de olor; tiene propiedades antiinflamatorias y es reconocido por su capacidad para tratar padecimientos digestivos.

Té Rojo

Además de llenarte de energía, el té rojo es reconocido como un potente quemador de grasas; estimula la digestión, reduce los niveles de colesterol y triglicéridos y regula el ácido úrico.

