Dile adiós a las deudas de las vacaciones de Semana Santa

Las vacaciones de Semana Santa ya terminaron, pero las deudas que se generaron siguen presentes en nuestras tarjetas de crédito y en nuestra cartera.

La especialista señaló que la mayoría de las operaciones con tarjetas de crédito, que se realizan durante las vacaciones de Semana Santa, corresponde a pagos en restaurantes, bares, agencias de viaje, empresas de autobuses, aerolíneas y hoteles.

Te dejamos estos tips para que le digas adiós a las deudas generadas por las vacaciones de Semana Santa.

Evalúa la situación

Suma todos los recibos, vouchers y deudas que reportan tus estados de cuenta de las tarjetas; e integra los gastos del hogar: vivienda, transporte, alimentos, salud, educación y créditos atrasados.

Después resta ambos totales a tus ingresos del mes; así podrás saber cuánto debes, y qué monto está disponible para comenzar a liquidar las cuentas.

Haz un plan de pagos

Elimina los gastos innecesarios y baja el consumo de agua, luz gas, luz y telefonía. El dinero que ahorres por este concepto; más el ingreso disponible (libre del gasto familiar) destínalo a liquidar los adeudos.

Ejemplo: si debes 20 mil pesos y sólo puedes desembolsar dos mil pesos a deudas, tardarás cinco meses en salir del agobio financiero.

Actúa cuanto antes

El problema no se arregla de forma milagrosa y lo ideal es enfrentarlo: cubre más del mínimo; paga a tiempo y no dejes acumular intereses.

Si no te alcanza la quincena, acude a tu banco, diles que estás atrasado y que buscas ponerte al corriente; solicita una reestructuración financiera con una mensualidad fija que puedas cubrir, mayor plazo y una tasa réditos manejable.

No te endeudes más

Un hoyo no tapa otro. La recomendación es guardar bajo llave las tarjetas; no utilizar tu línea de crédito para sacar efectivo y eliminar los contratos de servicios que no sean indispensables o cambiarlos a un plan más barato: televisión de paga, telefonía, Internet o entretenimiento.

Planea y anticípate

Para no volver a sufrir los estragos del sobreendeudamiento, es necesario que, una vez que liquides tus compromisos de Semana Santa, inicies la planeación de los gastos del próximo ciclo escolar o las vacaciones de Verano.

Así que no lo pienses más, utiliza estos tips y ahorra un poco de tu quincena para que las próximas vacaciones no te pase lo mismo.