Dile a "adiós" al Año Viejo con estos PEINADOS con recogidos llenos de 'glamour'

Peinados para despedirte en grande del Año Viejo. Foto: centrodebellezahyb.com

¿Ya sabes cómo te vas a despedir del Año Viejo?, no importa la edad que tengas, lucir glamurosa para terminar ciclos siempre queda como anillo al dedo y una forma magnifica de hacerlo es llevar un peinado perfecto para la gran noche, y así cerrar con broche de oro este 2020, y una idea genial, práctica y muy elegante es lucir recogidos, y aquí te damos tres opciones que sin duda ¡te harán ver guapísima!

Tres recogidos para despedir el Año Viejo

Moño bailarina

Si no te ha dado tiempo de ir al estilista, pero quieres lucir glamurosa para dejar atrás el Año Viejo, lo único que tienes que hacer es copiarle el look a la Reina Letizia que con 48 años de edad luce fantástica con este tipo de recogido, un peinado que favorece a todas, te llena de elegancia y que por supuesto, si tienes un poco dañado tu cabello o simplemente ya no tiene forma, te ayudará a disimular esa mala pasada, ¡te verás como una diosa!

TE PUDE INTERESAR:Peinados fáciles para crear recogidos inspirados en los looks de Kylie Jenner

Sobre este peinado, la estilista de la peluquería homónima en Cantabria, María José Llara, declaró:

"Los moños de bailarina nos sirven para multitud de ocasiones, desde las más formales a las menos y es muy fácil de hacer."

Reina Letizia con moño de bailarina. Foto: www.larazon.es

Trenzas

Si quieres estar en tendencia con este peinado, opta por llevar la de espiga, ya que expertos como el estilista de SK Style Barcelona, Alexander Kiryliuk, asegura que es perfecta incluso para quienes llevan un corte de cabello bob o una melena corta, incluso sugiere hacer dos trenzas de raíz a los costados para que queden como un recogido, en caso de que tu melena sea más larga, declaró que:

“…una trenza de espiga o una trenza de raíz combinada con una coleta te arreglarán el look."

Trenza de espiga.Foto: clara.es

TE PUEDE INTERESAR:Peinados: Opciones para las mujeres con cortes de cabello bob

Accesorios

De acuerdo con el estilista del Salón Iliti, Charo García, en esta temporada en que se deja atrás el Año Viejo, los peinados llenos de acabados brillantes y complementos son perfectos para deslumbrar, pues comentó que todo está permitido e incluso señaló que es más necesario que nunca, de ahí que sugirió llevar en el cabello:

“…gomina con purpurina, una diadema joya, horquillas con motivos navideños y mucha fantasía."

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y mantente informado.

Con información de elespanol.com