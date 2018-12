Diferentes tipos de sombreros para Hombres y mujeres.

Los sombreros son uno de los accesorios que simbolizan clase y modernidad, pues al usarlos demuestra tu personalidad, aquí te decimos como debes hacerlo y cuales te quedan mejor.

Diferentes tipos de sombreros.

Existen muchos tipos de sombreros, los cuales han ido evolucionando con el paso del tiempo y es aquí donde te mostramos ocho modelos que están entre los más usados por hombres y mujeres.

Sombrero de ala corta o Trilby

Originalmente este sombrero fue concebido para los hombres, quienes le daban un toque seductor a su vestimenta, pero actualmente las mujeres también lo usan.

Puedes lucirlo en cualquier temporada, sin importar si hace frío o calor, este protegerá tu cabeza del sol o del frío. Elige el material que más te guste y combínalo con cualquiera de tus prendas.

Sombrero PorkPie

Por lo general está hecho de fieltro o paja y se empezó a usar entre los siglos XV y XVI por la clase media juvenil italiana.

Fue en la década del 60 del siglo XX que se popularizó entre los jóvenes americanos aficionados de la cultura gánster. En la actualidad vemos a actores como Jude Law, Johnny Depp, Tom Wais y Kate Moss usar este sombrero.

Fedora, Bogart o Borsalino

Este sombrero muy femenino llamado fedora, conocido también como Borsalino o Bogart en honor a su creador Giusepe Borsalino, es la creación más famosa de este sombrero nacido en Italia.

El fedora es un sombrero que puedes llevar tanto en verano como en otoño. Además que te sienta bien con el estilo bohemio, el urban y el hippie. Aunque sabiendo combinarlo se vería bien con cualquier look.

Sea que lleves un vestido estampado con falda volada o ajustada al cuerpo, pantalones cortos y camiseta, pantalones vaqueros, falda o un cárdigan, este sombrero te quedará genial.

Sombrero de viaje

Básicamente se trata de un sombrero Borsalino, solo que el borde del ala trasera y frontal están ligeramente caídas con el fin de proteger la cara y la parte posterior del cuello del sol.

Sombrero campana

El sombrero campana o Bombín nació en 1920 para satisfacer la demanda femenina para verse más coqueta. Se convirtió en un ícono de la cultura londinense de principios del siglo pasado.

Pamela o sombrero de playa

El sombrero Pamela, Capelina o de playa es un complemento básico del armario femenino,

es ideal para llevarlo durante el verano.

Recuerda que los sombreros son un complemento de la vestimenta diurna. A no ser que se trate de un sombrero campana que los hombres lo pueden llevar en un evento formal de noche en combinación con un frac.

Cuando uses un sombrero debe ser de acorde con tu estatura, es decir, para las personas pequeñas el sombrero debe serlo también. Una técnica para estar seguro del tamaño del sombrero es que las alas de este no deben sobrepasar la anchura de tus hombros. A no ser que seas lo suficientemente alta y quieras llamar la atención.

La mejor forma de llevar el pelo cuando usas sombrero es con recogido bajo este. Puede ser en forma de trenza o coleta y, dependiendo de la ocasión o modelo, lo puedes llevar suelto. Por ejemplo, las fedoras se ven muy bien tanto con el pelo suelto como con una trenza ladeada.