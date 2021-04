Dietistas revelan el sencillo truco para hacer de tu cena algo saludable

Es fácil decir que quieres comer más sano, pero poner en práctica ese mantra no es tan simple como parece. "¿Debo cortar esta comida? ¿Qué alimentos debo comer más? ¿Cómo debo preparar mi comida?".

Las preguntas siguen y siguen ... Para ayudarnos a reducir toda la charla nutricional, en La Verdad Noticias buscamos un truco fácil para la cena que realmente te ayudará a comer más saludablemente y que este aprobado por los dietistas:

"¡Agregue una verdura! Cualquier verdura servirá, ¡pero agregue una!" dice la dietista registrada Isabel Smith, fundadora de Isabel Smith Nutrition and Lifestyle, y miembro de la junta de revisión médica en Yahoo!.

Para que este truco de cena saludable sea aún más fácil, mantenga verduras congeladas en su congelador. Debido a que los alimentos congelados son fáciles de tener a mano ya que duran más que los vegetales frescos (sin mencionar que son menos costosos).

El uso de vegetales congelados hace que sea más conveniente emplear este truco de cena saludable. Más sobre eso en un minuto, pero para empezar, hablemos de por qué comer más verduras puede mejorar su salud.

¿Por qué una verdura hace saludable la cena?

Fibra en las verduras nos ayuda a hacer más saludable la cena

La razón por la que agregar una verdura a su cena es el truco saludable más fácil es simple: "esto aumenta la fibra, aumenta los nutrientes y lo mantendrá lleno por más tiempo", dice Smith en entrevista pasada con Yahoo!.

Las verduras son la única fuente de fibra en nuestra dieta, y la fibra es un nutriente esencial para promover un sistema digestivo saludable, apoyar la salud intestinal y mantenernos llenos y satisfechos.

La capacidad de las verduras con alto contenido de fibra para mantenerte lleno puede evitar que comas en exceso las calorías que tu cuerpo no necesita, manteniendo así nuestro peso bajo control. Una revisión publicada en el Journal of the American College of Nutrition encontró que la ingesta de fibra dietética está asociada con un peso corporal más bajo.

Agregar más verduras a su dieta aumenta la densidad de nutrientes de su comida y los niveles de compuestos beneficiosos en su cuerpo. Un estudio del European Journal of Nutrition encontró que cuando los participantes aumentaron su ingesta de frutas y verduras de 3 a 8 porciones al día, los niveles de vitamina C, ácido fólico y ciertos carotenoides aumentaron en 12 meses.

Los investigadores señalan que el aumento de los niveles de estos nutrientes se asocia con un menor riesgo de cáncer, enfermedades cardiovasculares, obesidad y accidente cerebrovascular.

El truco para agregar verduras a la cena

Verduras congeladas pueden reusarse en la cena

Debido a que la gente suele citar que es difícil incluir verduras en su dieta, Smith recomienda depender de algo más que verduras frescas. "Las verduras sobrantes, congeladas o frescas funcionan para este truco. Yo agrego las sobrantes que tengo cada vez que preparo la cena!".

Tenemos un truco increíblemente fácil para obtener el mejor brócoli congelado asado: espaciarlos y poner el horno en alto.

Debido a que las verduras congeladas generalmente están cubiertas con una capa de humedad, colocar las verduras en una bandeja de hojas demasiado juntas puede hacer que se cocinen al vapor en lugar de asarse como lo haría el brócoli fresco.

Mantenerlos separados permitió que el agua se evaporara sin cocer al vapor el brócoli vecino. Pon tu horno a 400ºF, cubre el brócoli con un poco de aceite de oliva y mételo en el horno por 20 minutos. ¡Tendrá una verdura rápida y fácil para servir con una cena económica, deliciosa e increíblemente saludable!.

