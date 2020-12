Dietas proinflamatorias: ¿En qué consisten? ¿Afectan la salud CARDIOVASCULAR?

¿Qué es la dieta antiinflamatoria? Foto:Alimente

Conocer el proceso de la inflamación es indispensable para llevar a cabo una dieta sin afectar la salud, a continuación La Verdad Noticias te informa sobre este proceso.

La comprensión emergente del papel de la inflamación en las principales enfermedades crónicas ha atraído mucha atención sobre el efecto de la dieta en el proceso inflamatorio.

Comprender el vínculo puede ayudarnos a identificar patrones dietéticos y alimentos específicos que pueden disminuir la inflamación crónica y mejorar la salud.

¿Qué es la inflamación?

Hay dos tipos de inflamación: aguda y crónica. La inflamación aguda es la respuesta protectora del cuerpo a una lesión o infección. Por ejemplo, la inflamación aguda ocurre cuando se corta el dedo. Su cuerpo envía glóbulos blancos para proteger el área. Es posible que vea algo de hinchazón y enrojecimiento y sienta dolor, pero este proceso es fundamental para prevenir infecciones.

La inflamación crónica puede desencadenarse cuando el cuerpo intenta deshacerse de sustancias nocivas como las toxinas del tabaco. Los niveles elevados de inflamación crónica también están asociados con el exceso de grasa, especialmente alrededor del abdomen.

Salud cardiovascular. Foto:Texas Heart Institute

¿Puede la dieta afectar la inflamación crónica?

Los investigadores han descubierto que la dieta puede influir en la inflamación. También hay una gran cantidad de evidencia que muestra que la dieta afecta el riesgo de enfermedades crónicas, incluidas las enfermedades cardíacas y la diabetes.

Un estudio reciente publicado en el Journal of the American College of Cardiology (JACC) examinó si las dietas proinflamatorias están asociadas con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV).

Los investigadores evaluaron las dietas de más de 200.000 mujeres y hombres inscritos en el Nurses 'Health Study, el Nurses' Health Study II y el Health Estudio de seguimiento de profesionales.

Los resultados mostraron que quienes consumían las dietas más proinflamatorias tenían un 38% más de riesgo de desarrollar ECV en comparación con quienes consumían las dietas más antiinflamatorias.

Este estudio también mostró que las dietas proinflamatorias se asociaron con un perfil de colesterol bajo. Este hallazgo también se observó en otro estudio , también publicado en JACC, que encontró que los alimentos proinflamatorios tenían un efecto nocivo sobre los niveles de colesterol, mientras que algunos alimentos antiinflamatorios tenían efectos favorables.

¿Qué alimentos son proinflamatorios y antiinflamatorios?

Proinflamatorios

Los alimentos con mayor potencial proinflamatorio son la carne roja, la carne procesada y la carne de órganos; carbohidratos refinados como pan blanco, arroz blanco y muchos postres; y bebidas endulzadas que incluyen refrescos de cola y bebidas deportivas.

Antiinflamatorio

Los alimentos que tienen un mayor potencial antiinflamatorio son las verduras de hoja verde como la col rizada, la col y la espinaca; vegetales de color amarillo oscuro como calabaza de invierno y verano y pimientos amarillos; cereales integrales como bayas de trigo, quinua, pan integral y avena; y frutas, té, café y vino. Estos alimentos contienen compuestos antiinflamatorios específicos como carotenoides, flavonoides, vitaminas y fibra.

Los datos sugieren que un enfoque prudente tanto de limitar los alimentos proinflamatorios como de adoptar una dieta antiinflamatoria puede proporcionar una estrategia eficaz para la prevención de las ECV.

