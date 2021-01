Dieta del TACO: ¿Cómo te ayuda a desintoxicar tu cuerpo?

Leíste bien, una dieta basada en tacos, ¡Toma nota! | forksoverknives

Ya sabemos que estamos en inicio de año nuevo, y que lo que menos queremos es engordar más, es por eso que te ofrecemos esta dieta que te ayudará a desintoxicar tu cuerpo mientras comes tacos, ¡leíste bien!

Esta dieta la llamamos la dieta perfecta porque incluye tacos, los tacos que te ayudarán a desintoxicarte de todo lo que comiste en estas fiestas decembrinas que te hicieron tener unos kilitos de más cmiendo tacos, en La Verdad Noticias te decimos cómo te ayuda.

De acuerdo a sus creadoras, Wes Allison, Stephanie Bogdach, Molly R. Frisinger y Jessica Morris, te ayudará a limpiar tu cuerpo de toxinas.

toma nota a esta dieta de tacos que no te puedes perder. foto: bonappetit

Reglas de la dieta del taco

El libro The taco cleanse, explica que debes seguir las siguientes reglas:

Debes comer un taco al menos en cada comida con desayunos incluídos.

El taco no debe ser más grande que tu mano.

El alcohol está permitido.

Los tacos deben tener sólo una tortilla y no más de un doblez, lo burritos no son tacos, y tampoco puede estar muy lleno de masa.

Puedes variar las tortillas entre maíz, trigo o tortilla verde.

Aunque este libro está más bien escrito a modo de broma, el doctor en nutrición, Richard N. Fogoros, considera que este régimen tiene pros y contras:

Recomendaciones

El doctor Fogoros explica que hay métodos para hacer de esta una dieta viable, pero tendremos que modificar ciertas cosas.

Evita comida enlatada o procesada

El especialista asegura que contienen grasas trans, mucha sal y ser más grasosas de lo que una versión casera podría ser.

Prepara las salsas en casa

Las salsas embotelladas o preparadas de fábrica contienen altos niveles de azúcar e ingredientes procesados que no son saludables y no te nutrirán igual.

Prepara las tortillas o comprarlas en tu tortillería

Las tortillas precocidas que venden en el supermercado suelen contener grasas trans malas para el cuerpo y algunas tienen hasta azúcar. Por ello compra o prepara tus propias tortillas para tener un taco más saludable.

No freír

Si vas a preparar el relleno del taco, procura no freírlo, de ese modo será una opción más ligera para ti y tu cintura.

Varía la carne

Puedes prepararte tacos de carne de res, puerco, pavo, pollo, pescado y hasta camarones. Los últimos dos son muy nutritivos y contienen una mayor cantidad de grasas buenas como Omega 3 y 6.

Agrega grasas buenas

El aguacate es una opción saludable y deliciosa para agregar a tus tacos, además puedes prepararlo como guacamole o simplemente usar rebanadas de fruta.

Pros y contras de esta dieta

Te enseña a planear comidas, aprendes a cocinar de acuerdo con un programa, te inspira a probar nuevos ingredientes y muchos de ellos son saludables, reducirás el consumo de carbohidratos y pan, controlarás las porciones y tu menú tendrá una gran cantidad de vegetales.

Mientras que en los contras, el libro considera algunos ingredientes que no son muy saludables como frijoles enlatados o totopos, incluye muchas versiones de vegetales fritos, que no son muy saludables, te permite tomar alcohol y estas representan calorías vacías para tu cuerpo, cualquier dieta basada en un solo alimento no es recomendable en ningún sentido.

