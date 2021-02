Dieta baja en carbohidratos NO es recomendable si hace ejercicio con regularidad

Aunque muchas dietas son populares entre los fanáticos del fitness, eliminar los carbohidratos de tu dieta en realidad es perjudicial para las personas que hacen mucho ejercicio, te informamos al respecto.

Importancia de los carbohidratos durante el ejercicio

Según el Dr. Mike Molloy, un entrenador de nutrición que trabaja con atletas olímpicos y de CrossFit y es el fundador del negocio de entrenamiento de nutrición M2 Performance Nutrition, su cuerpo necesita carbohidratos para funcionar a alta intensidad, por lo que si no come ninguno, puede sufre lo que se conoce como "gripe del ejercicio" y también pierde músculo.

La elección y modalidad del ejercicio realmente tiene un gran impacto en el tipo de combustible que debe usar en su cuerpo.

Si estás haciendo entrenamientos intensos como CrossFit MetCons (acondicionamiento metabólico), Barry's Bootcamp, Orange Theory Fitness, F45 o cualquier otro HIIT (entrenamiento en intervalos de alta intensidad), este es un ejercicio anaeróbico de alta intensidad y requiere carbohidratos como combustible.

Importancia de los carbohidratos en el ejercicio. Foto: Clínica nutrición Juarez

Si no hay carbohidratos en su sistema, su rendimiento llegará a un techo, su capacidad será limitada y su cuerpo puede trabajar tan duro. Estás estableciendo un regulador sobre la fuerza con la que realmente puedes presionar. Tu cuerpo simplemente se detendrá.

Si una persona come involuntariamente o intencionalmente bajo en carbohidratos, al final de un entrenamiento de intensidad muy alta, puede terminar en un lugar bastante desagradable donde simplemente se siente totalmente fuera de sí, le duele el cuerpo o la cabeza, y sólo quiero tumbarme en el suelo y no moverme durante 20 minutos.

Los carbohidratos mantienen a los músculos

Hay ciertas partes del cuerpo, como el cerebro, que solo funcionan con carbohidratos, por lo que si no tiene ninguno en su dieta, su cuerpo los producirá, y lo hace descomponiendo la proteína en el músculo y convirtiéndolo en carbohidratos. Este proceso se llama gluconeogénesis y es algo que ocurre si alguien come constantemente muy bajo en carbohidratos.

Si su objetivo es la recomposición corporal (perder grasa mientras se aferra a, o incluso construye, músculo), definitivamente no quiere reducir los carbohidratos, porque si no los come, su cuerpo producirá glucosa al descomponer sus músculo.

El cardio en ayunas (hacer cardio por la mañana antes de comer cualquier cosa) también puede aumentar el riesgo de gluconeogénesis, pero Molloy dice que debería estar bien si come después o si comió lo suficientemente tarde la noche anterior.

Lo que tampoco desea hacer es reducir demasiado las calorías, porque esto también puede conducir a la gluconeogénesis.

Molloy usa el ejemplo de alguien que necesita 2,000 calorías al día para mantener su cuerpo tal como está: si baja sus calorías a, digamos, 1200, ya sean bajas en carbohidratos o no, su cuerpo perderá músculo.

