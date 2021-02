Dieta VEGANA es mejor que la mediterránea para bajar de peso, revela estudio

¿Quieres bajar de peso?, un estudio nuevo asegura que la dieta vegana es mejor que la mediterránea si deseas obtener la talla perfecta e incluso, señala que es más efectiva para controlar el colesterol, ¡conoce los detalles!

Dieta vegana, la mejor para bajar de peso

El 'Journal of the American College of Nutrition' fue quien publicó el estudio realizado por Comité de Médicos por una Medicina Responsable donde se asegura que si quieres bajar de peso tienes que comenzar a aplicar la dieta vegana, pero ¿cómo obtuvieron los resultados?

Los científicos eligieron de forma aleatoria a los voluntarios, los cuales padecían sobrepeso y estaban libres de antecedentes de dieta mediterránea, vegana y diabetes, luego los separaron en dos grupos, la mitad por 16 semanas llevó una dieta vegana y el resto aplicó la mediterránea siguiente al pie de la letra el protocolo 'PREDIMED'.

En La Verdad Noticias te revelamos que ninguno de los grupos tuvo un límite de calorías a consumir, tampoco hicieron cambios en sus medicamentos y rutinas de ejercicio, y tras la espera de las 16 semanas, los científicos lograron ver que los voluntarios de la dieta vegana perdieron 6 kilos en promedio y 3.4 kilos de masa grasa, además disminuyeron la grasa visceral en 315 centímetros cifras que más altas en comparación con las resultantes de la dieta mediterránea.

Pero, esto no fue todo, el estudio señaló que los voluntarios disminuyeron sus índices de colesterol total a 18,7 mg/dL y los del LDL a 15,3 mg/dL, mientras que los del grupo de la dieta mediterránea no presentaron cambios significativos.

Aunque no todo es malo para la dieta mediterránea, pues esta, y la vegana resultaron eficaces para bajar la presión arterial.

Los científicos destacaron que ya había estudios donde se mostró que los factores de riesgo cardiometabólicos y el peso corporal mejoraban con las dieta mediterránea y vegana, pero no se había comprobado su eficacia relativa en un ensayo aleatorio como el presente.

¿Por qué la dieta vegana funciona mejor?

El estudio concluyó que la eficacia para bajar de peso y controlar el colesterol por parte de la dieta vegana podría ser producto del incremento de consumo de fibra, la disminución de calorías, grasas y grasas saturadas que esta conlleva.

Ahora ya lo sabes, la dieta vegana podría ser la solución para bajar de peso, eso sí, recuerda que siempre debes consultar con un nutricionista, para que puedas aplicar la versión ideal para tu cuerpo, evita poner en riesgo tu salud, ¡cuídate!

Con información de www.infosalus.com