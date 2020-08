Dieta Daily Dozen: Plan de alimentación que te protege de enfermedades

Plan de alimentación Daily Dozen. Foto:Plant Based Ireland

The Daily Dozen es un plan de alimentación que maximiza el consumo de alimentos como: frutas, verduras, frijoles, cereales integrales y nueces, y minimiza la ingesta de carne, lácteos, huevos y alimentos procesados, aquí te decimos cómo llevarla a cabo esta dieta.

Beneficios de la dieta Daily Dozen

Publicado originalmente en un libro llamado How Not to Die por el Dr. Michael Greger, la dieta podría no convertirlo en inmortal, pero la evidencia sugiere que podría ayudar a prevenir una gran cantidad de dolencias, incluidas enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer.

Dieta Daily Dozen. Foto: Esbueno.cl

Esta lista reúne todos los datos para brindarle los alimentos más saludables para comer todos los días. Puede descargar la aplicación de la dieta Daily Dozen para ayudarlo a realizar un seguimiento de su desempeño. Una combinación de seis sencillos cambios en el estilo de vida podría ayudarlo a sentirse mejor y a vivir más tiempo

Alimentos de la dieta Daily Dozen

1. Tres porciones de frijoles como garbanzos, lentejas, frijoles negros, frijoles rojos, hummus (peso: 130 g de frijoles cocidos, 60 g de hummus). Repletos de fibra, ácido fólico y fitatos, los frijoles pueden ayudar a reducir el riesgo de accidente cerebrovascular, depresión y cáncer de colon.

2. Una ración de berries como uvas, arándanos, frambuesas, moras (peso: 60 g frescas, 40 g secas). Sus cualidades antioxidantes pueden proteger contra el cáncer, estimular el sistema inmunológico y reducir el deterioro cognitivo.

3. Tres porciones de otras frutas, incluido el aguacate (peso: 1 fruta mediana, 40 g seca). Son una fuente fantástica de fibra y están llenas de vitaminas.

4. Una ración de vegetales crucíferos como brócoli, col rizada, rúcula, coliflor (peso: 3-80g picados). Las verduras crucíferas contienen un agente anticanceroso prometedor, el sulforafano, que también puede ayudar a proteger el cerebro y la vista, y controlar la diabetes tipo 2.

5. Dos porciones de verduras , por ejemplo, verduras de hoja verde, ensalada (peso: 60 g crudos , 90 g cocidos). Los verdes tienen propiedades para combatir el cáncer, reducen el riesgo de glaucoma y pueden ayudar a prevenir accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas.

6. Dos porciones de otras verduras , por ejemplo, verduras sin hojas (peso: 50 g). Son una fuente fantástica de fibra y están llenos de vitaminas y nutrientes.

7. Una porción de semillas de lino 1 cucharada molida. Las semillas de lino son una fuente rica en ácidos grasos omega-3, útiles contra los cánceres de mama y próstata, controlando el colesterol y reduciendo la presión arterial alta.

8. Una porción de nueces y semillas (peso: 30 g de nueces, 2 cucharadas de mantequilla de nueces). Las nueces de Brasil pueden reducir el colesterol, las nueces tienen las propiedades antioxidantes más altas y los alimentos con alto contenido de fitatos, como las semillas, juegan un papel en una mejor densidad ósea.

9. 40 minutos de ejercicio vigoroso incluye tareas domésticas, caminar, yoga, natación (tiempo: 90 minutos moderado. Esto mantiene un peso corporal saludable, estimula el sistema inmunológico, ayuda a prevenir la presión arterial alta y mejora el sueño.

10. Una porción de hierbas y especias ¼ de cucharadita de cúrcuma u otra. La cúrcuma reduce la inflamación y otras hierbas y especias pueden mejorar los problemas de salud crónicos, como el cáncer, la artritis y la enfermedad de Alzheimer.

11. Tres porciones de cereales integrales como avena, arroz integral, pasta integral, quinua, pan (peso: 100 g de cereal, 1 rebanada de pan). Parecen reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, obesidad y accidente cerebrovascular.

12. Bebidas agua, té verde, té de hierbas (1.750 ml al día o 5 vasos grandes). No beber lo suficiente se asocia con enfermedades cardíacas, trastornos pulmonares, enfermedades renales, infecciones urinarias y disminución de la función inmunológica.

Si come todos los alimentos de la lista, se sentirá lleno, pero tendrá un promedio de entre 1250 y 1500 calorías al día, 500 calorías menos de lo que la gente come normalmente.

TE PUEDE INTERESAR:Consejos para adelgazar: Cómo quemar grasa con proteínas

La vacuna de la influenza es mucho más importante este año ¡No la dejes pasar! ��⚕️����https://t.co/py6SCXOE0F — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) August 23, 2020

Aquellos que siguen una dieta a base de plantas deben tomar un suplemento de B12, ya que es vital para la salud del tejido nervioso, la función cerebral y la producción de glóbulos rojos. Se recomienda tomar 50 mcg por día o una dosis semanal de 2,000 mcg. Siempre hable con su médico antes de realizar cambios drásticos en la dieta, especialmente si está tomando medicamentos para reducir el colesterol o la presión arterial alta, o para controlar la diabetes.