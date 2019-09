Días sin ti: Un libro para superar rupturas amorosas

La bookblogguer de Leamos un poco, Marisol Iturríos en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos habla de la novela Días sin ti de Elvira Sastre.

Casi todos hemos pasado por una ruptura amorosa difícil, hemos pasado de las mieles del amor a quedarnos como si una parte de nosotros la hubieran arrancado. Pero también muchos hemos superado este momento. Y es precisamente de lo que habla “Días sin ti”.

Elvira Sastre es una escritora española, quien anteriormente había conquistado a los lectores con sus poemas. Dentro de sus publicaciones se encuentran: Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo (2013); Baluarte (2014); La soledad en el cuerpo acostumbrado a la herida (2016). Pero este 2019 debutó en la narrativa con su novela Días sin ti, la cual la hizo merecedora al Premio Biblioteca Breve.

Elvira Sastre.

Una novela, dos mundos

Días sin ti con una estructura en la alternancia de dos historias, dos experiencias, aunque distintas, una influye en otra. Gael es un joven escultor que nos cuenta cómo conoce y se enamora de Marta, una joven modelo. Posteriormente nos narra cómo sufre por ella y finalmente la supera.

“Los sueños no se cumplen con los ojos cerrados”

Intercalada a la historia de Gael y Marta, tenemos a Dora, la abuela de Gael, quien le cuenta su vida en tiempos de la República, la Guerra Civil Española y la post guerra. Centrada como conoció a su esposo y posteriormente quedó viuda, conocemos pinceladas (y digo pinceladas porque no es una novela histórica), sobre los pensamientos republicanos, las purgas ideológicas, las represiones, los desaparecidos, los muertos, los exiliados.

“Solo quien es capaz de contemplar de frente una herida ajena puede convivir con la propia”

La vida de Dora, su experiencia, sus momentos felices, los de miedo, los de incertidumbre, transmitidas diez años atrás en sus largas conversaciones con Gael se trenzan con el presente para superar el trago amargo del desamor. Todo se articula en torno a sentimientos universales y ellos son el hilo conductor de la novela: el amor, la pérdida, el duelo, la muerte. Y, como trasfondo, la memoria histórica.

Guerra Civil Española.

De Baluarte a Días sin ti

El origen de Días sin ti se encuentra en versos intercalados de los poemas de Baluarte, el segundo libro de la autora, el cual narra una pérdida amorosa “quise incluir una historia paralela al viaje de los poemas y surgió la serie Días sin ti. En ella, narro en pequeñas píldoras escondidas en las páginas el proceso del olvido: del más absoluto abandono al encuentro con uno mismo, que es algo que sucede sin que uno se dé realmente cuenta.”

Libros de Elvira Sastre.

Sobre la autora

Elvira colabora con músicos, cantautores y otros poetas, y ha publicado dos libros que combinan la ilustración y la poesía: Tú la Acuarela/Yo la Lírica (2013), una colaboración con la ilustradora Adriana Moragues, y Aquella orilla nuestra (2018), ilustrada por Emiliano Batista (EMBA).

Elvira Sastre compagina su carrera poética con la escritura y la traducción. Ha traducido a poetas como Rupi Kaur o Gordon E. McNeer y a novelistas como E. Lockhart o John Corey Whaley.

Poeta y traductora también.

Recientemente su obra y su labor en favor de la creación artística han sido reconocidas con el Premio La Sombra del Ciprés, concedido por la Asociación Cultural de Novelistas Abulenses.

TE PUEDE INTERESAR: Arráncame la Vida: De novela feminista a clásico de la literatura mexicana

En la actualidad, la escritora llena teatros y salas de conciertos con sus recitales poéticos y comparte con los lectores su poesía, vivencias y su mundo personal a través de las redes.

No importa si están pasando o no por una ruptura amorosa, este libro es una excelente opción para todo tipo de público mayor de 18 años, no importa si eres un gran lector o si estás por iniciarte en este mundo de los libros, Días sin ti tiene un lenguaje universal, el lenguaje del amor y el dolor.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.