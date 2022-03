Diabetes por COVID-19 sería solo temporal, afirman expertos

Expertos aseguran que esta enfermedad puede ser temporal.

Con la pandemia del coronavirus aumentaron también los nuevos casos de diabetes tipo 2, conocido comúnmente como ‘Diabetes por COVID-19’, sin embargo, en los pacientes nuevos, esto podría tratarse únicamente de algo temporal desencadenado por el propio virus, según indica un estudio reciente.

Los resultados del estudio publicados en el Journal of Diabetes and its Complications, indica que los niveles de azúcar en la sangre de los pacientes recién diagnosticados volvieron a la normalidad y únicamente el 8 por ciento requirió de insulina después de un año.

La diabetes mellitus recién diagnosticada (NDDM) fue denominada “diabetes de inicio reciente”. De acuerdo al artículo publicado en Cell Metabolism, aún no queda claro si las características específicas de los pacientes con coronavirus están asociadas con la NDDM.

¿Qué es la diabetes por COVID-19?

De acuerdo con el informe, el coronavirus se asocia con el empeoramiento de los síntomas de la diabetes, y las personas con esta enfermedad tienen un mayor riesgo de contraer COVID-19 grave. Es decir, este “nuevo” tipo de diabetes tiene cierta relación con el SARS-CoV-2.

“Creemos que el estrés inflamatorio causado por el COVID-19 puede ser uno de los principales contribuyentes a la diabetes de ‘nueva aparición’ o recién diagnosticada”, indicó la doctora Sara Cromer, investigadora del Hospital General de Massachusetts (MGH) en Boston.

Según el estudio, de las 1902 personas ingresadas con coronavirus entre marzo de 2020 y septiembre de 2022, al menos 632 presentaron un probable desnivel en la sangre. De estos, 94 cumplieron con los criterios de inclusión para diabetes mellitus (MD) y 77 se comprobó que tenían la enfermedad.

¿Cómo son los síntomas de la diabetes?

La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre, también conocido como azúcar en la sangre, es demasiado alto. Los principales síntomas son: aumento de sed y ganas de ir al baño, aumento de apetito, fatiga, visión borrosa, entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies, pérdida de peso entre otras.

