Diabetes: Plantas medicinales para bajar el azúcar de manera natural

Plantas medicinales para ayudarte en la diabetes

Una de las tantas alternativas naturales para las personas con males de diabetes se encuentra en las plantas medicinales, las cuales debido a sus propiedades funcionan como un aliado para el control del azúcar.

Lo mejor de todo esto es que se da de manera natural, fácil y sobretodo al alcance de la mano, pues son plantas que con frecuencia encuentras en el jardín.

Estas plantas pueden protegerte de la diabetes, pues sus usos datan de tradiciones en recetas caseras de todo México, mismas que en La Verdad Noticias te explicamos.

La diabetes es la enfermedad que más muertes causa en México, su padecimiento se da cuando el páncreas, que produce la hormona llamada insulina y permite que el azúcar en sangre entre a las células y se use como energía, no elabora la cantidad suficiente de esta sustancia o cuando sí la crea pero el cuerpo no la utiliza correctamente, causando picos altos de glucosa en sangre.

Diversas plantas de jardín pueden servir como aliadas para el control del azúcar, las cuales funcionan como aliadas debido a sus ricas propiedades.

La stevia es la más utilizada, ya que ayudará a endulzar las comidas o infusiones sin necesidad de acudir al azúcar u otros endulzantes industriales.

Otras de las recomendadas para diabéticos es la canela, la cual permite la estabilización de la glucosa, potenciando la acción metabólica de la hormona que produce el páncreas.

Otros remedios para diabéticos

Los expertos también han recomendado las hojas de eculaipto, un árbol con valor medicinal y que también ayuda a prevenir otros padecimientos relacionados a enfermedades virales.

Las plantas medicinales cada día cobran mayor relevancia, pues debido a su fácil acceso, se vuelven un aliado al momento de tomar tratamientos contra enfermedades crónicas.

