Diabetes: CONSEJOS de un experto para mantenerla en control

Cuida tu salud manteniendo en control la diabetes. Foto: m.infosalus.com

Es importante mencionar que las personas con diabetes deben monitorear constantemente sus niveles de azúcar en la sangre, ya que un desbalance puede causarles serias complicaciones de salud que pueden incluso ser mortales, pero ¿qué hacer para tener en control esta enfermedad?, en La Verdad Noticias te revelamos los consejos de un experto que te ayudarán a hacerlo.

Consejos para mantener controlada la diabetes

A continuación, te vamos a dar los consejos del director Médico en Abbott, el Dr. Oscar Quintero, para que puedas controlar la diabetes a raya, así que, ¡toma nota!

El control glucémico lo es todo

Para evitar desbalances de los índices de azúcar en el torrente sanguíneo, evitando así la hipoglucemia, es decir, niveles bajos de azúcar en la sangre o hiperglucemia que es todo lo contrario, es necesario que tengas control glucémico.

Monitorea los niveles de azúcar en la sangre, para mantener en control la diabetes. Foto: 65ymas.com

Evita la hiperglucemia

La hiperglucemia puede surgir por comer más de lo acostumbrado, porque el cuerpo no esté produciendo la insulina suficiente o porque no se usa de forma correcta, incluso por enfermedad, estrés emocional o por no hacer ejercicio.

Algunos de los síntomas que causa la hiperglucemia y que se deben vigilar, o de lo contrario podrían desencadenar un coma diabético son:

Constantes ganas de orinar

Mucha sed

Visión borrosa

Fatiga

Evita la hipoglucemia

Esta puede derivarse luego de hacer mucho ejercicio intenso o por mucho tiempo, por no comer los carbohidratos necesarios, por tomar demasiados medicamentos, incluso por saltarte comidas.

Algunos de los síntomas de la hipoglucemia que te deben alertar, pues podrían causarte un coma, convulsiones o la muerte son:

Sensación de temblor

Latidos cardíacos irregulares y rápidos

Náuseas

Sensación de mareo

Recuerda que, si no mantienes el control glucémico correcto, podrías tener un accidente cerebrovascular, úlceras de pie diabético, enfermedad ocular, cardiaca o renal, así que procura ir al médico.

Manteniendo el control glucémico puedes controlar la diabetes. Foto: techtitute.com

Consejos para el control glucémico

El director Médico en Abbott, el Dr. Oscar Quintero, indicó que aquellos que padecen diabetes tipo 2 pueden mantener el control glucémico con actividad física, nutrición y medicamentos en conjunto.

Actividad física

Ser físicamente activo puede mejorar el peso de la persona con diabetes, lo que se reflejará en una presión arterial estable, sueño reparador y pérdida de peso, además claro de que tendrá a raya los índices de azúcar en el torrente sanguíneo.

Nutrición

La alimentación sana y equilibrada es clave para controlar la enfermedad, y es crucial que una persona con diabetes acuda con un especialista para que le proporcione una dieta personalizada en la que pueda consumir las porciones adecuadas de acuerdo con las necesidades que su salud necesite.

Carbohidratos

Estos tienen un impacto directo en los índices de azúcar en el torrente sanguíneo, de ahí que es necesario que consumirlos adecuadamente, y es preciso recordar que hay alimentos con un alto índice glucémico que elevan el azúcar rápidamente, así como los que tiene un nivel bajo y que hacen dicho proceso muy lentamente.

Con información de medicinaysaludpublica.com