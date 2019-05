Diabetes: 7 realidades que debes saber

La diabetes mellitus es un padecimiento en el cual el azúcar en la sangre se encuentra a un nivel elevado debido a que nuestro cuerpo no produce o utiliza adecuadamente la insulina (hormona que ayuda a las células a transformar la glucosa en energía). Entre los riesgos principales de presentar esta enfermedad se encuentran:

Mayor riesgo de sufrir cardiopatías y accidentes cerebrovasculares

Ceguera

Insuficiencia renal

Impotencia sexual

Amputaciones

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Salud Pública, desde el año 2000 la diabetes es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los hombres de México, y en la actualidad afecta a más de 425 millones de personas a nivel mundial. Según lo cálculos, el número de personas afectadas podría aumentar a 693 millones para 2045.

Diabetes en México

Es por ello, que el día de hoy te compartimos 7 datos importantes que deberías saber sobre la diabetes.

1. La diabetes aún no es curable, sin embargo sí es prevenible y en caso de padecerla, también es posible mantenerte sin complicaciones y vivir una vida plena. Con la información necesaria y un tratamiento adecuado, puedes evitar las problemáticas propias de la enfermedad en ojos, riñones, nervios, pies, corazón, así como discapacidad o la muerte.



2. En México, sólo el 25% de la población diagnosticada con diabetes mantiene un control adecuado del azúcar en su sangre, por lo que cerca del 75% está en riesgo alto y muy alto de padecer complicaciones.

3. Para mantenerse bajo control, es necesario que el paciente realice ejercicio, coma sano, tome sus medicamentos y se realice pruebas de medición de glucosa.



4. Los 3 principales tipos de diabetes son:



Diabetes tipo 1

También llamada insulinodependiente o de inicio en la infancia, es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por una producción deficiente o nula de insulina desde la infancia temprana o adolescencia y, por lo tanto, requiere la administración diaria de esta hormona (esto se logra mediante inyecciones o bombas de infusión).

Diabetes Tipo 2

También llamada no insulinodependiente, se debe a una utilización ineficaz de la insulina en el organismo. Esta representa 90% de los casos mundiales y se origina, en gran medida, por un peso corporal excesivo, hábitos de alimentación inadecuados e inactividad física.

Diabetes Gestacional

Es un estado hiperglucémico (con altos niveles de azúcar en sangre), que aparece o se detecta por vez primera durante el embarazo. Sus síntomas son similares a los de la diabetes de tipo 1 y 2, pero suele diagnosticarse mediante las pruebas prenatales, más que por síntomas del paciente. Las madres con diabetes gestacional tienen un mayor riesgo de sufrir hipertensión arterial durante el embarazo. Después del parto, sus niveles altos de azúcar (glucosa) en la sangre suelen volver a la normalidad.

Diabetes gestacional

5. La falta de insulina o la incapacidad de las células de responder ante ella provoca un alto nivel de glucosa en la sangre (hiperglucemia), la cual de no controlarse, puede provocar daños a largo plazo en varios órganos del cuerpo, caracterizados por enfermedades cardiovasculares, neuropatía, nefropatía o enfermedades oculares que acaban en retinopatía y ceguera. 6. La Diabetes está entre las 10 principales causas de muerte a nivel mundial y, junto con las otras tres principales enfermedades no transmisibles (ENT), las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades respiratorias, representa más del 80% de todas las muertes prematuras por ENT. 7. Uno de los principales potenciadores del problema de la diabetes es que entre un 30 y un 80% de las personas con diabetes no están diagnosticadas. Recuerda que el reto más preocupante de la diabetes no sólo es su diagnóstico, sino la falta de control. La persona que vive con diabetes juega un rol fundamental en el buen control de su enfermedad para evitar complicaciones.

Con información de MSD.

