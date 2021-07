El Día mundial contra la hepatitis se reconoce anualmente el 28 de julio, el cumpleaños del Dr. Baruch Blumberg (1925-2011). El Dr. Blumberg descubrió el virus de la hepatitis B en 1967 y dos años más tarde desarrolló la primera vacuna contra la hepatitis B. Estos logros culminaron con el Dr. Blumberg ganando el Premio Nobel.

Organizaciones de todo el mundo, incluidos la OMS y los CDC, conmemoran el Día Mundial contra la Hepatitis para crear conciencia sobre el problema de la hepatitis viral, que afecta a más de 325 millones de personas en todo el mundo.

La hepatitis A, B, C, D y E, afectan a millones de personas en todo el mundo y causa enfermedad hepática aguda (a corto plazo) y crónica (a largo plazo). La hepatitis viral causa más de un millón de muertes cada año. Si bien las muertes por tuberculosis y VIH han ido disminuyendo, las muertes por hepatitis están aumentando.

¿Qué es la hepatitis?

¿Qué es la hepatitis?, esta se refiere a una afección inflamatoria del hígado. Por lo general, es causada por una infección viral, pero existen otras posibles causas de hepatitis. Estos incluyen hepatitis autoinmune que ocurre como resultado secundario de medicamentos, drogas, toxinas y alcohol. La hepatitis autoinmune es una enfermedad que ocurre cuando su cuerpo produce anticuerpos contra el tejido del hígado.

El hígado está ubicado en el área superior derecha del abdomen. Realiza muchas funciones críticas que afectan el metabolismo en todo el cuerpo, que incluyen:

Producción de bilis, que es esencial para la digestión

Filtrado de toxinas de su cuerpo

Excreción de bilirrubina (un producto de los glóbulos rojos degradados), colesterol, hormonas y fármacos

Descomposición de carbohidratos, grasas y proteínas

Activación de enzimas, que son proteínas especializadas esenciales para las funciones corporales

Almacenamiento de glucógeno (una forma de azúcar), minerales y vitaminas (A, D, E y K)

Síntesis de proteínas sanguíneas, como la albúmina

Síntesis de factores de coagulación

Las opciones de tratamiento varían según el tipo de hepatitis que se tenga. Puede prevenir algunas formas de hepatitis mediante vacunas y precauciones relacionadas con el estilo de vida.

Los 5 tipos de hepatitis viral

Las infecciones virales del hígado que se clasifican como hepatitis incluyen hepatitis A, B, C, D y E. Un virus diferente es responsable de cada tipo de hepatitis de transmisión viral.

La hepatitis A es siempre una enfermedad aguda a corto plazo, mientras que las hepatitis B, C y D tienen más probabilidades de volverse crónicas y continuas. La hepatitis E suele ser aguda, pero puede ser particularmente peligrosa en mujeres embarazadas.

Hepatitis A

La hepatitis A es causada por una infección por el virus de la hepatitis A (VHA). Este tipo de hepatitis se transmite más comúnmente al consumir alimentos o agua contaminados con heces de una persona infectada con hepatitis A.

Hepatitis B

La hepatitis B se transmite a través del contacto con fluidos corporales infecciosos, como sangre, secreciones vaginales o semen, que contienen el virus de la hepatitis B (VHB). El uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales con una pareja infectada o compartir cuchillas con una persona infectada aumentan el riesgo de contraer hepatitis B.

Los CDC estiman que 350 millones de personas en todo el mundo viven con esta enfermedad crónica.

Hepatitis C

La hepatitis C, que actualmente tiene cura proviene del virus de la hepatitis C (VHC). La hepatitis C se transmite a través del contacto directo con fluidos corporales infectados, generalmente a través del uso de drogas inyectables y el contacto sexual. El VHC se encuentra entre las infecciones virales transmitidas por la sangre más comunes.

Hepatitis D

También llamada hepatitis delta, la hepatitis D es una enfermedad hepática grave causada por el virus de la hepatitis D (HDV). El HDV se contrae por contacto directo con sangre infectada. La hepatitis D es una forma rara de hepatitis que solo ocurre junto con la infección por hepatitis B. El virus de la hepatitis D no puede multiplicarse sin la presencia de hepatitis B.

Hepatitis E

La hepatitis E es una enfermedad transmitida por el agua causada por el virus de la hepatitis E (HEV). La hepatitis E se encuentra principalmente en áreas con un saneamiento deficiente y generalmente es el resultado de la ingestión de materia fecal que contamina el suministro de agua.

Síntomas comunes de la hepatitis

Si tiene formas infecciosas de hepatitis que son crónicas, como hepatitis B y C, es posible que no tenga síntomas al principio. Es posible que los síntomas no ocurran hasta que el daño afecte la función hepática.

Fatiga

Síntomas parecidos a la gripe

Orina oscura

Taburete pálido

Dolor abdominal

Pérdida de apetito

Pérdida de peso inexplicable

Piel y ojos amarillos, que pueden ser signos de ictericia

La hepatitis crónica se desarrolla lentamente, por lo que estos signos y síntomas pueden ser demasiado sutiles para notarlos.

