Día del Padre: las 5 películas con los papás más increíbles del cine

El Día del Padre es una ocasión muy especial para recordar todos los esfuerzos que los papás hacen para que sus hijos puedan tener no solo techo y comida, sino amor y tranquilidad en sus vidas, algo que definitivamente el cine ha sabido representar muy bien, por eso, aquí te compartimos cuáles han sido los 5 mejores que han conquistado el corazón de la pantalla grande, ¡son películas geniales!

En La Verdad Noticias te recordamos que de forma anual se festeja a papá en el tercer domingo del mes de junio, así que no te olvides de decirle a tu padre todo lo que sientes por él, incluso aprovecha para ver alguna o todas estas películas donde se rinde honor a la pareja de mamá, ¡el encantará pasar tiempo contigo!

Anteriormente te compartimos 10 manualidades para el Día del Padre, así que si aún no tienes nada preparado para celebrar a papá es momento de que veas cuáles puedes hacerle ¡rápido y fácil!

5 películas para ver en el Día del Padre

En busca de la felicidad. Foto: justwatch.com

Pasa tiempo de calidad con papá viendo estas increíbles películas que le enternecerán el corazón, acompaña estos momento con cupcakes del Día del Padre, ¡son exquisitos!

En busca de la felicidad: Chris Gardner

Chris Gardner interpretado por Will Smith es uno de los padres que conquistaron el corazón de los amantes del cine, pues, su amor desmedido por proteger a su hijo lo hizo hacer hasta lo imposible, pues, pese a que era un padre soltero, lo dio todo para vencer los obstáculos y darle una vida mejor a su hijo, por eso, si no la has visto, ¡tienes que hacerlo!

La vida es bella: Guido Orefice

La vida es bella. Foto: panoramicamagazine.com

Guido Orefice es un padre que usa como arma contra los problemas de la vida la imaginación, algo que robó el corazón de muchos, pues este drama trata de un hombre que dio todo por su familia, así que si tu papá es uno de estos grandes seres humanos, ¡celebralo en grande!

El Rey León: Mufasa

Uno de los padres más amados por los pequeños es Mufasa, quien da su vida por salvar a su pequeño hijo, y aunque muere trágicamente, dejó tantas enseñanzas en la memoria de Simba que al final, este logra convertirse en un gran Rey León.

Un padre en apuros: Howard Langston

Howard Langston interpretado por Arnold Schwarzenegger, dejó claro que sin importar que pasara haría todo por conseguir el regalo perfecto para su hijo en Navidad, así que, entre risas y aventuras, este es uno de los padres más queridos del cine.

Nemo: Marlin

Marlin es un pez payaso que, al perder a su hijo, Nemo, decide hacer cualquier cosa por rescatarlo, incluso cruzar todo el océano para conseguirlo, así que hace frente a peligros y dificultades que al final lo convierten en un padre héroe que se ganó el respeto de los amantes del cine.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Con información de larepublica.pe