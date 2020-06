Día del Padre: Frases e imágenes bonitas para felicitar a papá. Foto: Ticbeat| Halfpoint

Papá es la persona que siempre estará a tu lado en las buenas y en las malas, para enseñarte y corregirte, y hoy en el Día del Padre, hazle saber todo eso que sientes por él y no encuentras palabras para decirle, te traemos una selección de las mejores frases e imagénes para que le dediques y lo hagas sentir especial.

Algunas veces es difícil expresar los sentimientos o decirle a alguien tan especial como papá lo que sentimos por él, falta la inspiración o simplemente no encontramos las palabras exactas. Si sufres de esto y necesitas una guía o una pequeña ayudita aquí te dejamos algunas cuantas frases para papá perfectas para dedicar este día del padre o en alguna ocasión especial.

Frases Día del Padre

Te traemos una selección de las mejores frases emotivas para dedicar este Día del Padre:

-Cuando era niño recuerdo que te veía gigante, hoy que soy adulto… te veo aún MÁS GRANDE ¡Te Amo papá!

-Porque más que con tus consejos me has guiado con un gran ejemplo. ¡Te amo papá!

-Cuando me equivoco me ayudas, cuando dudo me aconsejas y siempre que te llamo estás a mi lado. Gracias papá.

-Hoy celebro que me diste la vida, que siempre me has protegido, cuidado, educado y nunca has dejado de preocuparte por mí ¡Feliz día del padre!

-Para un papá como tú jamás han existido las distancias, nunca hay cosas inalcanzables ni dificultades demasiado grandes. Gracias por tanto padre querido.

-A un padre se le necesita, quiere y respeta durante la infancia, pero es de adulto cuando en verdad se le entiende y comprende. Gracias por todo papá.

-Papá eres una combinación de razón y sentimiento, quien me orienta y exige y al mismo tiempo me ama inmensamente. Felicidades en tu día ¡te amo!

Imágenes Día del Padre

Mejores imágenes para papá. Foto: Pinterest

Mejores imágenes para papá. Foto: Pinterest

Mejores imágenes para papá. Foto: Pinterest

Mejores imágenes para papá. Foto: Pinterest

Mejores imágenes para papá. Foto: Pinterest

TE PUEDE INTERESAR: Día del Padre: Por qué se celebra el tercer domingo de junio.

Recuerda que hoy no es el único día para decirle a papá lo que sientes por él, si bien es el día del padre y hay que consentirlo, todos los días deben ser para darle gracias por todo lo que hace por ti.