Día del Aguacate ¿Qué se debe hacer para que el guacamole no se ponga negro? Foto: delish.com

Cuando se habla de guacamole se tiene en mente que no solo se gastará mucho dinero, sino también que ese dinero invertido durará tan solo unas horas, no solamente porque todos acabarán con él por su increíble sabor, también porque si no lo tratas adecuadamente se pondrá completamente negro, de ahí que, en el marco del Día del Aguacate, te damos unos tips para que evites que esto ocurra en un platillo tan original y delicioso, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias te revelamos que muchos piensan que este alimento es una verdura, pero debes saber que al contener una semilla cumple con las características que lo terminan posicionando como una fruta, ¿sorprendido?

Hace poco te contamos cómo hacer un cremoso helado con este fruto verde, pero ahora, iremos más allá y te vamos a dar unos tips para que te dure por más tiempo cuando lo haces en salsa.

¿Cuál es la causa de que se oscurezcan los aguacates?

Guacamole. Foto: recetasmundo.com

Esto ocurre porque esta fruta se oxida muy rápido, ya que su pulpa contiene una enzima que al tener contacto con el oxígeno acelera su degradación ambiental, por ello, esta fruta es una de las más delicadas, así que, es necesario aprender a manejarla si se quiere tener este alimento siempre fresco y en su punto.

¿Cómo se puede conservar el guacamole?

Añade a la salsa el hueso

Se sabe que la semilla de este fruto posee propiedades antioxidantes que tienen la capacidad de detener por un momento la oxidación de este, así que procura añadirlo a la salsa.

Agrega limón o vinagre

Ambas sustancias pueden prevenir que la oxidación sea demasiado rápida, no tienes que añadir mucho, solo unas cuantas gotas.

Añade aceite de oliva

Si agregas a la salsa 1 o 2 cucharadas de aceite de oliva sobre la superficie de la salsa lograrás crear una capa que la protegerá del aire, lo que evitará que su proceso de oxidación continúe.

