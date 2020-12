Día de los Santos Inocentes: las mejores BROMAS que puedes hacer en este día a tus amigos y familia Foto marca

Cómo cada 28 de diciembre, hoy se celebra el Día de los Santos Inocentes, una fecha en la que suelen hacerse bromas a familiares y amigos, a quienes incluso se les puede pedir dinero prestado como parte de la burla, sin que se tenga que regresar, entre otras cosas, por ese motivo, La Verdad Noticias trae para ti algunas bromas que puedes hacer desde ya.

Día de los Santos Inocentes: las mejores BROMAS

Bromas para los Inocentes

A continuación, te dejamos algunas de las bromas que puedes hacer desde casa en este Día de los Santos Inocentes, recuerda tu puedes ser el bromista o el bromeado al decir la leyenda de "Inocente palomita que te dejaste engañar".

Cambiar las horas del reloj

En esta fecha puedes bromear a tus amigos y familia cambiando la hora en el reloj, así es, puedes atrasar o adelantar la hora y aprovechar su descuido ¡te vas a reír mucho!

Cambiar azúcar por sal y viceversa

Una de las bromas más divertidas es cambiar la azúcar por la sal o al revés, cuándo la persona se dé cuenta de esta situación, seguro ya probó algo desagradable y seguro te sacará muchas carcajadas.

Llamada falsa

Puedes hacer uso de las tecnologías, en este caso hacer una llamada falsa es una buena idea. El chiste es que asustes a la persona, pero al final decir "Inocente palomita que te dejaste engañar” y decir que eres tu.

Para el home office

Ahora que estamos en pandemia muchas personas siguen trabajando desde casa, así que una buena opción es cambiar las teclas del teclado para que la persona se desespere o bien colocar un interruptor entre su mouse para que no funcione y después revelar que tú fuiste.

El billete y el préstamo

Un préstamo siempre es bueno, se dice que mucha gente pide prestado cierta cantidad, No es mucho de preferencia y no se devuelve, así que en este día evita dar dinero. Puedes hacer la broma con 50 o 100 pesos y decir que ya no lo devolverás.

Decir que tienes novio o que te casas

En este Día de los Santos Inocentes puedes decirle tu familia que te casarás, que te comprometes o que tienes novio es una de las bromas más viejas que puedes hacer, seguramente se lo van a creer.

