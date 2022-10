Día de los Pueblos Mágicos ¿Cuáles son los datos que debes saber sobre ellos? Foto: foodandwineespanol.com

Cuando de viajar se trata, no es necesario ir muy lejos, ya que nuestro país cuenta con 132 Pueblos Mágicos, repartidos en todos los estados de la República, así que no hay pretexto para no organizar una salida exprés con los amigos o la familia, además de que apoyarás el comercio local, ¡sigue leyendo!

En La Verdad Noticias queremos decirte que viajar es una de las actividades que se recomienda realizar al menos dos veces al año, pues la presión del trabajo y el estrés diario podría estar dañando nuestra salud y hacer que nos sintamos presos de la rutina, no esperes más para agendar tu viaje y aprovechar las ofertas.

Hace poco te hablamos sobre la Cruzada Nacional por el Turismo, pero ahora te contamos que el comercio en estas comunidades depende en gran medida de los turistas, pues son los que compran las artesanías que con mucho esmero y dedicación fabrican, siendo su principal fuente de ingresos.

Datos curiosos sobre los Pueblos Mágicos

Pueblo Mágico El Oro en el Estado de México. Foto: TripAdivisor

El inicio del programa fue en 2001 y se ha instaurado el 5 de octubre como el día oficial en el que se conmemora a todas las comunidades que han recibido este título, siendo el orgullo del país, pues aún preservan con recelo los usos y costumbres ancestrales, así que te compartiremos información importante.

Las 4 primeras comunidades en recibir este título

Real de Catorce en San Luis Potosí, Mexcaltitán en Nayarit, Huasca de Ocampo en Hidalgo y Tepoztlán, Morelos.

4 estados los que solo cuentan con un pueblo reconocido

Tecate en Baja California Sur, Cómala en Colima, Taxco en guerrero y Tapijulapa en Tabasco.

Los pueblos más antiguos

Cholula en Puebla desde 500 a.c., Papantla en Veracruz en 1,200 d.c. y Patzcuaro en michoacan desde 1324.

Los estados con más de estos pueblos

Estado de Mexico con el municipo de Aculco, El Oro, Ixtapan de la Sal, Metepec, Malinalco, Teotihuacán, Tepotzotlán, Tonatico, Valle de Bravo, Villa del Carbón.

Puebla tiene entre sus pueblos a Atlixco, Chignahuapan, Cholula, Cuetzalan del Progreso, Huauchinango, Tetela de Ocampo, Tlatlauquitepec, Pahuatlán, Xicotepec y Zacatlán.

Los 9 pueblos más cercanos al mar

Loreto en Baja California, Todos Santos en Baja California Sur, Sayulita en Nayarit, Mazunte en Oaxaca, Isla Aguada en Campeche, Sisal en Yucatán, Isla Mujeres en Quintana Roo, Tulum y Bacalar en Quintana Roo.

Te puede interesar: Pueblos mágicos de Puebla con altas cifras de homicidios.

¿Cuáles son los Pueblos Mágicos más bonitos de México?

De todos los lugares que puedes visitar, los que tienen las mejores vistas y paisajes naturales son Bacalar, Valladolid, San Cristóbal de las Casas, Tequisquiapan y Bernal, San Miguel de Allende y Xilitla.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram



Con información de escapadah.com