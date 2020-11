Día de los Músicos: canciones para festejar la MÚSICA en grande

Cada 22 de noviembre se celebra el Día de los Músicos. Foto: lamanzanamordida.net

Cada 22 de noviembre se realiza la celebración del Día de los Músicos y si quieres festejarlo en grande, tienes que rendirles homenaje con este top de canciones que sin duda honraran esta fecha tan especial dedicada a la música, ¿listo para festejar al máximo?

Día de los Músicos: canciones para celebrarlo

La música no se toca de Alejandro Sanz

Si quieres rendir homenaje a la música este día único, esta será la mejor canción para hacerlo, ya que habla sobre lo importante que es esta en la sociedad y cómo es capaz trascender épocas y adversidades.

Mi Gente de J Balvin

Si quieres felicitar a los músicos, esta canción les quedará como anillo al dedo, ya que es una dedicación para los apasionados al baile y a la música, incluso J Balvin, usa esta melodía para hacer un llamado a la no discriminación, poniendo a esta como un motivo para unirse.

J Balvin. Foto: accordichitarra.me

Music to my eyes de Lady Gaga

En La Verdad Noticias te recordamos que esta canción fue el tema del filme “Ha nacido una estrella” y en esta se realiza una declaración de amor que también se dirige a halagar a la música, así que no lo pienses más y ¡escúchala!

Music of the mind de Jamiroquai

Este grupo de Reino Unido que toca acid jazz y funk nos regala esta canción melódica que te hará vibrar de emoción, así que prepara tus oídos y deja que tus sentidos se pierdan en ella, ¡te encantará!

Mi vida es la música de Sidonie

Este grupo español deja claro con esta canción que la música es su verdadera pasión y que nada puede destruirlo, así que definitivamente ¡es inspiradora!

I love Rock N’Roll de Britney Spears

En su versión original este tema fue grabado por The Arrows, pero Britney Spears le dio un toque especial e inolvidable que dejó claro a todo el mundo que es una verdadera amante del Rock’N Roll.

It’s only rock and roll de The Rolling Stones

Esta banda pone el alto su amor por el rock and roll con esta canción que ha marcado que ha marcado la historia de la música, en definitiva, tienes qué ¡escucharla!

Albúm ‘It’s only rock and roll de The Rolling Stones’. Foto: emp-online.com

Thank you for the music de Abba

Este grupo de música de origen sueco fue muy popular en los años 70’s, y esta canción fue la que se eligió para dar voz a quien protagonizó el musical The girl with the Golden hair, quien por medio de esta melodía rinde agradecimiento a la vida por el don musical que le ha dado, así como por los logros que gracias a ella pudo conseguir.

Oigo música de M Clan

Este grupo español asegura en esta canción que la música es crucial para que continuar con la vida y es debido a esto que ellos no dejan se buscarla y seguirla.

Eso que tú me das de Pau Donés

Pau Donés de Jarabe de Palo compuso esta canción para agradecer a sus seguidores y amigos el gran apoyo que siempre le mostraron durante su vida, así que es ideal para que se la dediques a un músico, pues su arte siempre nos da más de lo que pedimos, pues siempre nos acompaña tanto en los mejores y como en los peores momentos.

