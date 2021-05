Día de la virgen de Guadalupe ¿Cuándo es y cómo se celebra?

En México, Estados Unidos, América, Filipinas y muchos otros lugares del mundo, el 12 de diciembre de todos los años se celebra el día de la Virgen de Guadalupe, en honor de la imagen que tiene la tradición católica más importante y con mayor culto en México.

Se atribuye en esa fecha su aparición a San Juan Diego en el cerro del Tepeyac en el año de 1531(5 siglos atrás), sitio que es visitado en su recinto de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México, La Verdad Noticias te comparte la historia

¿Cuál es el significado del día de la virgen de Guadalupe?

Significado del día de la virgen de Guadalupe

El día de la virgen de Guadalupe significa, al igual que sus elementos, una de las celebraciones religiosas tradicionales más significativas del calendario litúrgico de la región. Según la tradición mexicana, el 9 de diciembre de 1531 ocurrió la primera de cuatro apariciones de la Virgen de Guadalupe al indígena llamado Juan Diego.Durante esa etapa de las apariciones, México pasaba por un periodo conocido como la conquista espiritual.

¿Cuándo es el día de la virgen de Guadalupe?

El día oficial en el que se conmemora el día de la virgen de Guadalupe es el 12 de diciembre, sin embargo la historia relata que la primera aparición de Nuestra señora tuvo lugar el 9 del mismo mes, siendo la última el 12, como menciona a continuación la historia de las apariciones de la virgen de Guadalupe.

Juan Diego vivía en un lugar donde no había iglesias, para asistir a misa tenía que trasladarse a Santa Cruz de Tlatelolco, y en su andar, un canto que no era de esta tierra llamó su atención, vio un sol resplandeciente y en medio a una señora en actitud de oración. En esta como en las tres apariciones posteriores, la señora le expresó al indígena su deseo de que en aquel lugar se construyese un templo y también le encomendó que le comunicara ese deseo al señor obispo.

El obispo y los párrocos de la región no tomaron en serio las palabras de aquel indígena. Juan Diego tuvo dos apariciones más, siempre con la misma petición por parte de la Virgen, dado que no le creían, el obispo pidió una prueba. Juan Diego, desilusionado y preocupado por la salud de su tío, decide no acudir más al lugar donde la Virgen se aparecía.

El día 12 de diciembre del mismo año Juan Diego se apresuraba en busca de un sacerdote que le administrara los últimos sacramentos a su tío, durante su recorrido, pasó nuevamente por el Tepeyac y la Virgen se le volvió aparecer preguntándole qué era lo que le afligía. Juan Diego le contó lo que sucedía, la Virgen le dijo que no se preocupara, que su tío ya estaba sano y le pidió que subiera al cerro a recoger unas flores.

Así lo hizo, encontró muy bellas rosas fuera de la temporada, flores que nunca se habían dado en aquellas tierras, colocó las que pudo en su ayate, la santísima Virgen le pidió que se las llevara al señor Obispo, pero que solo delante de él desplegase su ayate.

El indio Juan Diego fue recibido por el obispo Zumárraga cerca del mediodía, y al desplegar el ayate apreciaron como caían varias rosas de Castilla a la vez que aparecía en la manta la imagen pintada de la Virgen de Guadalupe.

Poco tiempo después inició la construcción de la iglesia de la Virgen morena en el barrio hoy conocido como la villa. En el año 2002 el indio Juan Diego, fue elevado a santo por la iglesia católica. Actualmente, la Basílica de Guadalupe es uno de los lugares más visitados por millones de mexicanos que acuden a pagar sus promesas o a pedir por un milagro.

El manto ha sido investigado en varias ocasiones por diversos científicos nacionales e internacionales y hasta la fecha no se ha encontrado explicación lógica alguna del perfecto estado de conservación del ayate en el cual se plasmó la imagen de la Virgen. En 1824, el Congreso de la Nación declara el 12 de diciembre como Fiesta Nacional.

¿Cómo celebrar en día de la virgen de Guadalupe?

Cada 11 de diciembre a la media noche (para amanecer el 12) miles de mexicanos se congregan con ofrendas, cantos y artistas reconocidos ante el altar le cantan las mañanitas a la Virgen.

También en los hogares se celebran rosarios y danzas para honrar a la Virgen morena, en los cuales se ofrece una comida típica para la festividad llamada “reliquia” la cual se les ofrece a los vecinos, familiares, danzantes y todos los que vayan llegando a la celebración.

Otra tradición para celebrar a la virgen de Guadalupe es la misa del mediodía denominada misa de las una serie de misas entre las cuales, la más importante es la dedicada a la Celebración y Bendición de las Rosas, al punto del mediodía. Dentro de la tradición mexicana está que los niños y niñas que nacen en este día se le pone por nombre Guadalupe, en honor a la Virgen.

En España, se celebra la Fiesta de la Hispanidad el 12 de octubre, con grandes actos en Guadalupe en honor al día de la Virgen de Guadalupe, ya que ostenta el título de Reina de la Hispanidad desde 1928, al ser la advocación mariana primigenia que extendería su devoción en América. También, el 8 de septiembre al ser la Patrona de Extremadura se celebra el día de la virgen de Guadalupe.

