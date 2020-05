Día de la Madre: eventos virtuales hechos especialmente para mamá

Festeja a mamá con eventos virtuales en el Día de las Madres. Foto: media.kasperskydaily.com

Consiente a mamá en el Día de las Madres con eventos virtuales, y es que la división de El Palacio de Hierro, Wellness Palacio, está decidido a hacer sentir a estas increíbles mujeres como las reinas que son, pues este 9 y 10 de mayo tiene preparado un programa completo de actividades dirigidas especialmente para ellas y que podrán ver desde la comodidad de su casa, ¿ya sabes cuáles son?

Wellness Palacio festeja el Día de las Madres

Saca de la rutina a mamá y haz que viva el Día de las Madres durante la cuarentena de forma más amena, ya que Wellness Palacio de El Palacio de Hierro dará por medio de sus redes sociales conferencias y varias actividades relacionadas a sus temas de interés como belleza, fitness, nutrición, mindfulness y moda, así que, no dejes que se las pierda, es momento de ¡consentirla!

Los festejos que se desarrollaran forman parte de la campaña #EstamosTotalmenteContigo, donde varios expertos en la materia darán consejos, clases e información sobre los temas favoritos de las madres, incluso, habrá algunos invitados inesperados, sin duda una ocasión especial para que mamá se divierta.

Algunos de los expertos que se presentarán serán los de Sound Healing y The House of Voga de Londres, además no solo eso, también habrá espacios donde se enseñará a realizar regalos y crear momentos especiales para ellas a los hijos y padres, serán dos sesiones y será este sábado 9 de mayo, la primera inicia a las 14 horas, la cual será impartida por Dafne Tovar de la Florería & Co y se llama “Arma un bouquet para mamá”, el presentador será Max Villega.

Luego tendrás que ver “El brunch perfecto para consentir a mamá” que será dirigido por Billy Rovzar y comenzará a las 18:00 horas.

A continuación, te decimos el programa que Wellness Palacio tiene preparado para estos festejos del Día de la Madre, ¡no dejes que mamá se los pierda!

Día de las Madres: programas virtuales. Foto: Freepik

Sábado 9 de Mayo

“El poder de tu ropa” con Daniela Reyes, 11:00 horas.

Taller de sana nutrición y cómo fortalecer el sistema inmune con la nutrióloga Nathaly Marcus, 16:00 horas.

“Conecta con tus superpoderes de mamá” con Regina Marco, 18:00 horas.

TE PUEDE INTERESAR: Día de las Madres: frases para tarjetas dedicatorias llenas de amor

Domingo 10 de mayo

Voga: Baile + Yoga, impartido por The House of Voga, 11:00 horas desde Londres.

Tips de belleza, con invitada sorpresa, 16:00 horas.

“Sound healing: la vibración madre” con Jaime Ruvalcaba, 18:00 horas.

Con información de Informador.mx