Día de la Madre: Ser mamá trabajadora trae muchos beneficios

Día de la Madre: Mamás profesionistas celebran el 10 de mayo

El 10 de mayo, Día de la Madre, ha llegado y por eso necesitas conocer los beneficios de ser una madre trabajadora no solo para tu salud, si no para la salud de tus hijos.

Tu bebé aprende a estar con otras personas

Está claro que un bebé depende de su madre y es lo más natural del mundo, ¡así debe ser! Pero yo me refiero a una dependencia que no te permita hacer otra cosa que no sea cuidar de tu hijo.

Las madres necesitamos poder airear nuestra mente unas horas con otros asuntos, aunque después corramos a dar amor a nuestros bebés, ¡por supuesto! Y el trabajo fuera de casa es una forma de no generar esa dependencia.

Mientras tú estás en el trabajo, su padre o sus abuelos (alguien de confianza) puede quedarse a cargo de tu bebé, y tu bebé se acostumbrará a estar con otras personas.

Aumenta el tiempo de calidad que ofreces a tu hijo

El tiempo de calidad es necesario para el desarrollo de todos los niños. Un bebé (y cualquier niño) necesita más tiempo de calidad con su madre que cantidad de tiempo.

Pasar todo el día haciendo cosas o acostada no es tiempo de calidad, es cantidad de tiempo. En cambio, la calidad de tiempo es un tiempo exclusivo para tu hijo, para jugar con él, para dar un paseo, para leerle un cuento... para prestarle toda la atención del mundo.

Una mamá trabajadora es un modelo para sus hijos

El hecho de que una sea mamá trabajadora puede servir como un modelo para los hijos, es una forma de que estos crezcan pensando en la mujer como algo más que una empleada doméstica y más como una profesional con su propia vida, talento y ambición.

Para las niñas esto es particularmente importante ya que estimula a que estas crezcan pensando en una carrera y en su futuro independiente y no solamente como mujer y madre.

Hijos de madres trabajadoras son más independientes

El hecho de que no tengan la protección y cuidado de su madre en todas las horas obliga a que los niños adquieran temprano la noción de responsabilidad e independencia.

Esto no significa que la madre trabajadora no esté presente o no los cuide de la forma más adecuada. Estas responsabilidades e independencia pueden ser solamente fruto de horarios estrictos para despertarse y acostarse.