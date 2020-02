Día de San Valentín: celebra el amor con tu pareja de forma única y desde casa. Fuente Shutterstock

Estamos a tan solo un día del 14 de febrero y el Día de San Valentín está a la vuelta de la esquina, y aunque la quincena está a solo dos días, es una fecha crucial donde el dinero se vuelve en un factor importante para la celebración del amor, los regalos, la comida, el viaje, pero, ¿qué pasa si no puedes gastar mucho efectivo?

Recordemos que el amor, no puede ser tan superficial como nos lo hacen ver y no importa si tienes o no dinero para festejarlo, lo más importante en él, son los detalles que puedes realizar para la persona amada; así que, despreocúpate y mejor pon manos a la obra porque te damos cinco grandes ideas para consentir y pasarla a lo grande con tu pareja, sin necesidad de desembolsar mucho dinero.

Cena romántica a la luz de las velas

Nadie más que tú, conoce perfectamente los gustos culinarios de tu pareja, así que, sabes muy bien cuáles son los platillos que la hacen enloquecer; así que, si quieres sorprenderlo puedes prepararle una deliciosa cena a la luz de las velas, sino tienes de esas velas románticas, no te preocupes, basta con que cambies el foco de tu casa por uno con luz cálida y eso bastará para crear una atmosfera más íntima.

Si lo tuyo es la diversión y no la sorpresa, ponte de acuerdo con tu pareja y cocinen juntos sus comidas favoritas, será una ocasión muy especial y divertida en la que podrán conocerse mejor.

Masaje romántico

Si vives con tu pareja y deseas consentirlo, te aseguramos que darle un masaje con aceites esenciales en compañía de una vela aromática, hará de esa noche una ocasión inolvidable, pues, se relajará tanto que prepárate, seguro te lo pedirá con más frecuencia.

Cine en casa, botanas y series

Seleccionen sus series favoritas y prepara unas deliciosas botanas, es momento de reírse juntos, lo más importante en esta fecha es la compañía nunca lo olvides.

El amor lo es todo en San Valentín, así que, no te preocupes por hacer filas en el cine, ahora, la tecnología nos permite hacer muchas cosas desde la comodidad del hogar; por lo que, si lo que quieres es estar con tu pareja en una situación más íntima y romántica, puedes preparar sus botanas favoritas, rentar una película o serie de televisión y alistarse para pasar un hermoso momento.

Metas a futuro

El amor debe respaldase en proyectos de vida y metas a cumplir; por lo que, el 14 de febrero, es una gran oportunidad para que tu pareja y tú, analicen el rumbo de su relación, así que, puedes preparar unas copas de vino y charlar hasta que él día termine.

Te puede interesar: Un día antes de San Valentín los INFIELES celebran con su amante

Juega con tu pareja

Jugar es una actividad que amamos desde niños, y, si quieres divertirte esté día con tu pareja, puedes a listar tus juegos de mesa y comenzar a divertirte a su lado con retos atrevidos y alguna que otra propuesta que la haga sonrojar, lo más importante es vivir en amor y armonía.

Con información de Soy Carmín.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana