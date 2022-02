Día de San Valentín: Frases de amor que deben ir junto al ramo de flores

El próximo lunes 14 de febrero se celebrará el Día de San Valentín conocido también como el Día del Amor y la Amistad, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos las frases románticas que deben ir junto al ramo de flores para que sorprendas a tu pareja y conquistar su corazón.

Y es que, en el día de los enamorados, las personas obsequian pequeños detalles pero importantes y con un gran significado, pero las frases románticas son ideales para colocar junto a las flores que se obsequiarán, lo que le da un toque especial que dejará sorprendida a la persona especial.

Anteriormente te compartimos cuáles son los sencillos regalos para dar el 14 de febrero. Una encuesta realizada en Estados Unidos dio a conocer que las personas planean regalar dulces, tarjetas de felicitación y flores, son algunas opciones ideales para obsequiar.

Frases de amor que deben ir en los arreglos florales en el Día de San Valentín

Uno de los detalles para dar son las rosas

En el día de los enamorados, las parejas celebran el amor, los meses que han estado juntos. Los expertos sugieren que al amor se le debe cultivar con paciencia y detalles como los arreglos florales para el 14 de febrero, pero deben ir acompañados de frases de amor.

Una de las frases para sorprender a la persona amada es: “Mi amor feliz día de San Valentín, te doy estas rosas como prueba de mi amor por ti, y pido a Dios que a mi lado seas feliz, que haré todo lo posible porque te mantengas siempre segura de ti misma, te amo”.

Así como la frase: “Mi amor, no encuentro palabras para decirte lo mucho que te amo, que me enamora todos los días tu sonrisa, tu mirada y la manera en la que me tratas, eres bien correspondida, feliz 14 de febrero, te amo mucho”.

Por otro lado, pueden elegir la siguiente frase: “Mi amor gracias por existir, te mereces el cielo y el universo entero, estas rosas son para recordarte que no hay nadie más especial en mi corazón que tú, gracias por estar a mi lado”.

De igual forma otras de las frases que compartió el medio En Pareja es la siguiente: "No sabía lo que era enamorarse hasta que te conocí, desde el primer momento que me dedicaste una sonrisa, supe que eras el amor de mi vida”.

¿Por qué se regalan rosas en San Valentín?

Las flores son un regalo tradicional para dar el 14 de febrero

De acuerdo a la historia de Afrodita, la diosa del amor, se dice que era una aficionada de las flores, en especial las de color rojo, por lo que tenían que acercarse a ella con un ramo de rosas, sino no llegaban con las rosas, ella no se dignaba en mirar a la persona.

Por lo que poco a poco se fue generalizando la idea que para conquistar a una persona se debe regalar un ramo de flores, sobre todo las rosas rojas, que representa un amor apasionado, pues los arreglos florales es una de las mejores opciones para regalar en el Día de San Valentín.

