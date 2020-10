Día de Muertos: crea tu CALAVERITA literaria con estos trucos en un dos por tres

Vive al máximo el Día de Muertos escribiendo una calaverita literaria. Foto: Twitter @elpais_america

El Día de Muertos no se puede vivir al máximo si no escribes una calaverita literaria, pero ¿ya has hecho alguna?, si aún eres un novato en busca de las habilidades para dominar este arte de la escritura, en La Verdad Noticias te revelamos algunos trucos que seguramente te harán quedar como el escritor más destacado de tu círculo de amigos, ¿te atreves a serlo o le tienes miedo al éxito?

Trucos para ser un experto en calaveritas literarias

Este Día de Muertos saca el poeta que tienes dentro y lleva tus habilidades de escritura al máximo con estos trucos que te compartimos, para que tu calaverita literaria esté libre de errores, sea divertida y genial, ¡no te los pierdas!

¿Conoces a Oscar de Pablo?, él, es un escritor mexicano nacido en Cuernavaca, Morelos, se le conoce mucho por realizar poesía y tener una ideología de izquierda, y ha sido este mismo quien ha compartido que las calaveritas literarias son parte del género del memento mori un término en latín cuyo significado es “recuerda que puedes morir”, y lo hace con cariño, alegría y buen humor, algo que simplemente caracteriza el Día de Muertos en México, ¿tú qué opinas?

Crea la mejor calaverita literaria con estos trucos. Foto: Twitter @GobLosCabos

Ahora que sabes un poco más sobre las calaveritas literarias del Día de Muertos, te invitamos a realizar una y compartirla en nuestros comentarios, pues luego de estos trucos que te vamos a compartir, no pondremos en tela de duda tus habilidades, así que ¡toma nota!

¿Cómo hacer la calaverita literaria perfecta?

Tienes que mencionar con ritmo y rima un texto en el que la muerte sea la principal protagonista

Opta por crear sonoridad y fluidez en tus versos, para que haya descansos entre las silabas, recuerda que simplemente debes divertirte y plasmar lo que el Día de Muertos inspira en tu corazón.

Cabe recordar que la clásica calaverita literaria está hecha en 4 versos de 8 sílabas en rima, es decir se usan cuartetas octosilábicas.

Además, no debes olvidar que una buena calaverita literaria debe satirizar, cuestionar y criticar a sus personajes ya sean del deporte, arte o incluso del ámbito político, esto les da su verdad esencia.

