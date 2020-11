Día de MUERTOS: ¿es un Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad?

El Día de Muertos es una tradición mexicana. Foto: tec.mx

El Día de Muertos es una tradición mexicana llena de fiesta y color que este 2020 no ha podido realizarse en su máximo esplendor, todo a causa de la pandemia del COVID-19 que tiene a todos en cuarentena, y es que es inevitable no hacerlo, pues nadie quiere contagiarse; sin embargo, México no dejó pasar la fecha desapercibida, pues en media celebraron esta gran fiesta, pero ¿sabías qué?, incluso la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) la declaró como Patrimonio de la Humanidad

Día de Muertos, un tesoro de la humanidad

México suele llenarse de flores de cempasúchil, papel picado, dulces, calaveritas de dulce, pan de muerto, ofrendas y por supuesto, hace de sus cementerios lugares dignos de festejo, pues los llenan flores, velas y en muchas partes del país hay quienes se quedan a velar a sus muertos toda la noche en aquellos sitios, pues las almas de sus seres queridos vuelven a la vida por este tiempo y no pueden evitar recibirlos con los brazos abiertos; sin embargo, este 2020 ha sido distinto.

En La Verdad Noticias te revelamos que en la actualidad, debido a la pandemia del COVID-19 los cementerios fueron cerrados y las fiestas donde se reúne a toda la familia han sido muy limitadas; sin embargo, eso no ha impedido que esta tradición mexicana decaiga en este año lleno de desafíos, pues desde casa este 1 y 2 de noviembre en los festejos del Día de Muertos, muchos decidieron colocar sus ofrendas, las cuales no dudaron en presumirlas en las redes sociales, incluso hay quienes participaron en concursos virtuales.

Además, esta tradición mexicana también se reflejó en el menú de muchos, quienes prepararon moles, tamales, pozole y otros platillos favoritos de sus difuntos con la intención de consentirlos, y es que este 2020 no logró opacar por completo el Día de Muertos, una festividad de México que desde el año 2008 ha si como declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

