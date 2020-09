Día Mundial del Turismo también recuerda que se debe cuidar el MEDIO AMBIENTE

Este Día Mundial del Turismo es necesario recordar lo importante que es para cuidar el medio ambiente. Foto: www.rcinet.ca | Maciej Bledowski, iStockphoto

Hoy 27 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Turismo y en el marco de esta celebración es importante recordar que este 2020 instituciones de carácter internacional como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), anunciaron algunas de las recomendaciones que las actividades turísticas del planeta deben aplicar para que se orienten cada vez más a un turismo sostenible que combata la contaminación por plástico y con ello proteja al medio ambiente, ¡aquí te damos los detalles!

Día Mundial del Turismo y el medio ambiente

En el marco de esta celebración es muy importante recordar que las empresas turísticas como Grupo Iberostar, Club Med y Accor se han comprometido este 2020 a enfocar sus actividades en un turismo sostenible que sea capaz de contrarrestar la contaminación plástica.

Día Mundial del Turismo y el medio ambiente. Foto: Facebook Programa ONU Medio Ambiente

Ante esta situación, se han brindado por parte de la Iniciativa Global de Turismo y Plásticos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), de la Fundación Ellen MacArthur y de la Organización Mundial del Turismo (OMT) algunas sugerencias que el sector dedicado al turismo debe considerar para cuidar al medio ambiente de los residuos plásticos, dichas propuestas se encuentran compiladas en el Recommendations for the Tourism Sector to Continue Taking Action on Plastic Pollution During COVID-19 Recovery.

Se cree que la Iniciativa Global de Turismo y Plásticos podría unir fuerzas de 450 empresas de ofertas de turismo en todo el mundo que sí ponen en práctica las recomendaciones no solo podrás reducir su huella plástica y mejorar el tratamiento de sus residuos, sino que lograrán aportar con creces acciones que apoyen a ‘Mares Limpios’, una campaña mundial del PNUPMA.

Al respecto, el director ejecutivo adjunto de Operaciones de Hotel de Accor y director ejecutivo de Marcas de Lujo, Chris Cahill, comentó que ellos se enfocarán en eliminar los productos plásticos de un solo uso, y declaró que:

“Para cada uno, hemos determinado un plan de eliminación o sustitución."

Por otro lado, la vicepresidenta y directora ejecutiva del Grupo Iberostar, Sabina Fluxà Thienemann, aseguró que no solo se debe ser responsable con la seguridad y salud de los 8 millones de huéspedes que cada año se hospedan con ellos y que se han convertido en el sustento de más de 30 empleos, sino que es necesario que lo sean con los mares también, pues destacó que el:

“80% de nuestras propiedades se encuentran junto a éstos.”

La actividad turística es crucial para detener la contaminación de los mares. Foto: www.nationalgeographic.es

Por otro lado, el experto del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el cual es parte del comité asesor de la Iniciativa Global de Turismo y Plástico, John Duncan, aseguró que el plástico ha sido desde el siglo XXI uno de los materiales más usados por su durabilidad y flexibilidad; sin embargo, no todo ha sido bueno, ya que el precio de su utilización ha traído y podría traer verdaderos desafíos que ni siquiera aún se pueden imaginar por completo.

Además, señaló que el sector del turismo es pieza clave para combatir la contaminación plástica que afecta tanto al medio ambiente, de ahí que tomar acciones para hacerlo ya es urgente y necesario.

Finalmente, solo resta decir que el Día Internacional del Turismo, no solo se ha convertido en una manera de honrar esta actividad humana que hoy es global, sino también para recordar que es uno de los factores que contaminan el medio ambiente, y sus buenas prácticas con el uso de los plásticos son clave para transformar la reactivación turística tradicional en sostenible.

