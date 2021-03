El lema del Día Mundial de la Tuberculosis 2021, "El tiempo corre" se refiere básicamente a que al mundo se le está acabando el tiempo para hacer algo según los compromisos adquiridos por los líderes mundiales para acabar con esta difícil enfermedad.

Esto es especialmente crítico en el contexto de la pandemia de COVID-19 que ha puesto en riesgo el progreso de fin de la TB -tuberculosis-, y para asegurar el acceso equitativo a la prevención y la atención en línea con el impulso de la OMS para lograr la Cobertura Sanitaria Universal.

En 1882, el Dr. Robert Koch anunció que había descubierto la bacteria que causa la tuberculosis, lo que abrió el camino hacia el diagnóstico y la cura de esta enfermedad. La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más mortíferas del mundo.

Cada día, casi 4,000 personas pierden la vida a causa de la tuberculosis y cerca de 28,000 enferman de esta enfermedad prevenible y curable. Los esfuerzos mundiales para combatir la tuberculosis han salvado unos 63 millones de vidas desde el año 2000.

¿Qué es la tuberculosis, cómo se transmite y cómo se trata?

La tuberculosis es una enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. Es curable y prevenible.

La tuberculosis se transmite de persona a persona a través del aire. Cuando un enfermo de tuberculosis pulmonar tose, estornuda o escupe, expulsa bacilos tuberculosos al aire. Basta con que una persona inhale unos pocos bacilos para quedar infectada.

Se calcula que una tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis latente; es decir, esas personas están infectadas por el bacilo pero (aún) no han enfermado ni pueden transmitir la infección.

Las personas infectadas con el bacilo tuberculoso tienen a lo largo de la vida un riesgo de enfermar de tuberculosis de un 10%. Sin embargo, este riesgo es mucho mayor para las personas cuyo sistema inmunitario está dañado, como ocurre en casos de infección por el VIH, malnutrición o diabetes, o en quienes consumen tabaco.

Cuando la forma activa de la enfermedad se presenta, los síntomas (tos, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, etcétera) pueden ser leves durante muchos meses. Como resultado de ello, en ocasiones los pacientes tardan en buscar atención médica y transmiten la bacteria a otras personas. A lo largo de un año, un enfermo tuberculoso puede infectar a unas 10 a 15 personas por contacto estrecho. Si no reciben el tratamiento adecuado, hasta dos terceras partes de los enfermos tuberculosos mueren.

Desde el año 2000, se han salvado más de 49 millones de vidas gracias al diagnóstico y el tratamiento efectivos. La forma activa de la enfermedad que es sensible a los antibióticos se trata administrando durante seis meses una combinación estándar de cuatro medicamentos antimicrobianos, junto con la facilitación de información, supervisión y apoyo al paciente por un trabajador sanitario o un voluntario capacitado.

Síntomas de la Tuberculosis

Los síntomas de la tuberculosis dependen del área del cuerpo donde se estén multiplicando las bacterias. Por lo general, las bacterias de la tuberculosis se multiplican en los pulmones (tuberculosis pulmonar). La enfermedad de tuberculosis en los pulmones puede causar síntomas como los siguientes:

Tos intensa que dura 3 semanas o más

Dolor en el pecho

Tos con sangre o esputo (flema que sale desde el fondo de los pulmones)

Otros síntomas de la enfermedad de tuberculosis son:

Debilidad o fatiga

Pérdida de peso

Falta de apetito

Escalofríos

Fiebre

Sudores nocturnos

Los síntomas de la enfermedad de tuberculosis en otras partes del cuerpo dependen del área afectada. Las personas que tienen infección de tuberculosis latente no se sienten mal, no presentan síntomas ni pueden transmitirles la tuberculosis a los demás. La gran mayoría de los enfermos tuberculosos pueden curarse a condición de que los medicamentos se suministren y se tomen correctamente.

¿Cómo evitar que la infección de tuberculosis latente evolucione a enfermedad de tuberculosis?

Muchas personas que tienen infección de tuberculosis latente nunca presentan enfermedad de tuberculosis. Pero algunas personas que tienen infección latente tienen más probabilidades que otras de tener enfermedad de tuberculosis. Entre las personas en alto riesgo de presentar la enfermedad están las siguientes:

Personas con infección por el VIH.

Personas que se infectaron con las bacterias de la tuberculosis en los últimos 2 años.

Bebés y niños pequeños.

Personas que se inyectan drogas ilícitas.

Personas que tienen otras enfermedades que debilitan el sistema inmunitario.

Ancianos.

Personas que en el pasado no recibieron el tratamiento adecuado para la tuberculosis.

Si usted tiene infección de tuberculosis latente y pertenece a uno de estos grupos de alto riesgo, debe tomar su medicamento para evitar la enfermedad. Hay varias opciones de tratamiento para la infección de tuberculosis latente. Usted y su proveedor de atención médica deben decidir cuál es el mejor tratamiento para usted. Si toma su medicamento como se le indique, puede evitar la enfermedad de tuberculosis.

Debido a que hay menos bacterias, el tratamiento para la infección de tuberculosis latente es mucho más fácil que el tratamiento para la enfermedad de tuberculosis. Una persona con enfermedad de tuberculosis tiene una gran cantidad de bacterias de la tuberculosis en el cuerpo. Se necesitan varios medicamentos para tratar la enfermedad.

¿Cómo prevenir la exposición a la tuberculosis en los viajes?

En muchos países, la tuberculosis es mucho más común. Los viajeros deben evitar el contacto cercano o prolongado con personas que se sabe que tienen tuberculosis, en espacios cerrados con una gran cantidad de gente (por ejemplo, centros médicos, hospitales, prisiones o albergues).

Aunque en todo el mundo hay casos de tuberculosis multirresistente o MDR, por sus siglas en inglés, y de tuberculosis extremadamente resistente o XDR, por sus siglas en inglés, estos son aún muy poco frecuentes. Los viajeros que tienen el VIH son los que tienen el mayor riesgo si entran en contacto con una persona con tuberculosis MDR o XDR.

Los viajes aéreos por sí solos representan un riesgo relativamente bajo de infección con cualquier tipo de tuberculosis. Los viajeros que vayan a trabajar en centros médicos, hospitales y otros entornos médicos donde haya probabilidad de encontrar pacientes con tuberculosis deben consultar a expertos en el control de infecciones o de salud ocupacional. Estos viajeros deben preguntar sobre los procedimientos administrativos y ambientales existentes para prevenir la exposición a la tuberculosis. Una vez que se hayan implementado estos procedimientos, se pueden tomar otras medidas como el uso de equipos individuales de protección respiratoria.

Vacuna contra la tuberculosis (BCG)

La BCG o bacilo de Calmette-Guérin es una vacuna contra la enfermedad de tuberculosis (TB). Esta vacuna no es de uso frecuente en los Estados Unidos, pero a menudo se administra a los bebés y niños pequeños en los países donde la tuberculosis es común. La vacuna BCG no siempre protege a las personas contra la tuberculosis.

Recomendaciones para la BCG

En los Estados Unidos, se debe considerar la administración de la vacuna BCG solo en ciertas personas que reúnan criterios muy específicos y después de consultar con un experto en tuberculosis. Se alienta a los proveedores de atención médica que consideren administrarles la vacuna BCG a sus pacientes a que hablen sobre esta intervención con los encargados del programa de control de la tuberculosis en su área.

Niños

La vacuna BCG solo se debe considerar para niños que tengan un resultado negativo en la prueba de detección de la tuberculosis y que estén expuestos en forma continua y no se les pueda separar de los adultos que:

no hayan sido tratados contra la enfermedad de tuberculosis o su tratamiento no haya sido eficaz, y si el niño no puede recibir un tratamiento preventivo primario y prolongado para la infección de tuberculosis; o

tengan enfermedad de tuberculosis causada por cepas resistentes a la isoniazida y la rifampicina.

Trabajadores de la salud

La vacunación de los trabajadores de la salud con la BCG se debe considerar de manera individual en los entornos en que:

Un alto porcentaje de pacientes con tuberculosis esté infectado con cepas de tuberculosis resistentes tanto a la isoniacida como a la rifampicina.

Existe transmisión continua a los trabajadores de la salud de cepas de tuberculosis resistentes a los medicamentos, y es probable que haya infecciones posteriores.

La tuberculosis y la diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica (de larga duración) que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. La tuberculosis es una amenaza grave para la salud, especialmente para las personas con diabetes. Existen dos afecciones relativas a la tuberculosis.

Estas son la infección de tuberculosis latente y la enfermedad de tuberculosis. Las personas que tienen la “infección de tuberculosis latente” no están enfermas, porque su cuerpo es capaz de luchar contra las bacterias de tuberculosis e impedir que se multipliquen. Las personas que tienen la “enfermedad de tuberculosis” sí están enfermas (tienen tuberculosis activa), porque su cuerpo no puede impedir que estas bacterias se multipliquen. Las personas que tienen tanto diabetes como la infección de tuberculosis latente tienen más probabilidades de que esta infección se convierta en la enfermedad y de enfermarse de tuberculosis.

Las probabilidades de que la infección de tuberculosis latente no tratada progrese a la enfermedad de tuberculosis son mayores en las personas que tienen diabetes que en aquellas que no tienen diabetes. Sin el tratamiento apropiado, la diabetes y la tuberculosis pueden aumentar las complicaciones de salud.

Fuentes: Centros para el control y la prevención de enfermedades/ Organización Mundial de la Salud -OMS-

