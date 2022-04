Día Mundial de la Salud: Consejos para un estilo de vida saludable

Este 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, una celebración que no solo conmemora la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sino que invita a la divulgación de información necesaria para que todas las personas puedan llevar un estilo de vida más saludable.

La salud, junto con todas sus ramificaciones ha sido un tema que se ha priorizado mucho más a lo largo de los años, en donde instituciones nacionales e internacionales han seguido otorgando datos relevantes del bienestar humano, así como las prácticas correctas que se deben llevar recurrentemente para asegurar un desarrollo adecuado y pleno.

La alimentación, la actividad física, las sustancias nocivas, la salud mental, el sedentarismo y los excesos son solo algunos ejemplos de subtemas que engloban todo lo relacionado a la salud, así como las enfermedades que han afectado al mundo a través de los años o de descubrimientos científicos que pueden beneficiar o comprometer el bienestar del mundo.

En el Día Mundial de la Salud hay importantes consejos

Este 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud

La institución internacional más importante que se dedica a la divulgación de información veraz sobre la sanidad de las personas y la que se celebra su fundación cada 7 de abril es la Organización Mundial de la Salud, quien hace 74 años se ha dedicado a poner en el plano principal varios temas que permitan mantener una conversación sobre la salud.

Fundada en el año 1948 cuando los diplomados de las Naciones Unidas abordaron un tema en común: crear una institución que se dedicara exclusivamente a promover datos que ayudaran a la población, promocionar campañas de concientización e informar de las enfermedades, viejas y nuevas que fueran surgiendo a lo largo de los años.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, esta organización entró en vigor en el año 1950 y desde entonces ha estado presente, junto con varias instituciones internacionales para ser una fuente de conocimiento para todas las personas que buscan mejorar su calidad de vida.

Sus repercusiones han ayudado a progresar en enfermedades y avances médicos para el bienestar de la población mundial. Por ejemplo, en 1950, la OMS empezó a asesorar a los países sobre el uso responsable de los antibióticos, que empezaban a fabricarse para tratar varias infecciones bacteriales.

También se elaboraron campañas de prevención y financiamiento para el desarrollo de medicinas para enfermedades como la viruela, la tuberculosis, la malaria, el virus del sida, la diabetes, el cáncer y varios padecimientos cardiovasculares.

Con el paso de los años, varios tópicos de la sanidad empezaron a tener mayor importancia y protagonismo por parte de los centros asistenciales, como la salud mental donde la depresión y la ansiedad afectan el estilo de vida de las personas mucho más que los padecimientos físicos.

Actualmente existe una inmensa cantidad de información acerca de los cuidados básicos que las personas pueden tener para tener un estilo de vida más saludable. Sin embargo, uno de los puntos más difíciles es comenzar a incluir estos hábitos en nuestra vida.

“Estar saludable no significa no tener alguna enfermedad, significar cuidar muchos aspectos de nuestra vida como lo que consumismos y lo que realizamos durante el día. Muchos pacientes me dicen que están sanos porque no sienten nada malo, pero eso solo significa que no tienen patologías visibles, pero posiblemente tengan algunas condiciones delicadas de salud”.

Priscila Anderson, nutricionista clínica, argumentó que no se debe pretender cambiar todos los hábitos de forma inmediata, sino que es importante realizar pequeños cambios en un campo en específico, de esa manera se estará progresando adecuadamente.

