Cada 7 de junio tiene lugar la celebración del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, y este 2021 no es la excepción, pues se debe crear conciencia sobre los productos que se consumen, ya que, al día de hoy no solo son industriales, también transgénicos y están llenos de pesticidas, pero eso no es todo, incluso la carne que consumimos proviene del ganado alimentado bajo la modalidad ‘Feedlot’ o engorde de corral en español, así lo advierte la Dra. María Alejandra Rodríguez Zí, Médica Clínica Endocrinóloga de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ¡conoce más detalles!

La experta advierte que al momento el consumidor no está consciente o al menos no la mayoría de que el consumo prolongado de estos alimentos de mala calidad podría a futuro generar enfermedades, malformaciones congénitas e infertilidad, de ahí que se debe ver la inocuidad alimentaria como un factor determinante de la salud a largo plazo, pero ¿de qué trata este concepto y en qué contribuye? ¡Aquí te lo decimos!

La Dra. María Alejandra declaró que el término de ‘inocuidad’ hace referencia al control de riesgos que se vinculan a los productos como medicinas y alimentos dirigidos al consumo de los seres humanos, es decir, su existencia permite vigilar que estos no afecten de manera negativa la salud de quien los consume y enfatiza que, en la actualidad la inocuidad de los alimentos debe ser un tema crucial para la humanidad, ya que:

“...algo que debería darnos salud, nos está causando enfermedad.”

Anteriormente, te hablamos del neuromarketing de la alimentación, pero ahora nos enfocaremos en la inocuidad de los alimentos, un tema apasionante para los amantes de la salud y que debería serlo para todos.

Hay más alimentos transgénicos que orgánicos

Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos 2021. Foto: unamglobal.unam.mx

En la actualidad los alimentos que se consumen están modificados genéticamente, es decir, son transgénicos en su mayoría, dejando aun lado los cultivados de forma orgánica, un tema que se debe reflexionar con cuidado este Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos 2021, la información que te daremos aquí en La Verdad Noticias, ¡te impactará!

Las empresas multinacionales se han apoderado de la industria agrícola, ahora al menos el 80 por ciento de las semillas que se usan para el cultivo les pertenecen, mientras que solo el 20 por ciento es de pequeños productores y campesinos, pero no solo eso ha destruido la alimentación saludable, también lo ha hecho la industrialización y los monocultivos que intentado acabar con el hambre ha terminado tan solo en cien años con el 70 por ciento de la biodiversidad de animales, verduras y frutas en el mundo, así lo señala la Dra. María Alejandra Rodríguez Zí.

Aunque esto no es todo, el esfuerzo de producción de alimentos no sólo no ha dado fin al hambre, incluso, y según la Organización de las Naciones Unidas, se ha roto récord en las cifras de hambrientos mundiales, pues ha superado los 1000 millones de individuos, y es que mientras los países de primer mundo desperdician a diestra y siniestra toneladas de alimentos, en los países menos desarrollados el hambre está mermando a su población.

Sumado a esto, no se debe olvidar que al cultivo industrial también se le añade el uso de transgénicos, los cuales producen alimentos que se ven buenos, pero que no lo son y que no saben igual a los orgánicos, pues están modificados genéticamente para que su vida útil se incremente, crezcan más y cada vez más rápido, pero no solo eso, estas codiciadas “semillas transgénicas” se han convertido en “propiedad privada”, destaca la experta, además, prometen ser más resistentes a las plagas y generar productos más estéticos, algo que no sucede con los alimentos naturales y claro, tampoco contienen todos los antioxidantes que los orgánicos sí.

Aunque no solo es cuestión de que carezcan de minerales, vitaminas y otros nutrientes imprescindibles para la salud humana, los alimentos transgénicos incluso pueden causar abortos e infertilidad, en un estudio del 2014 citado por la experta que, fue hecho en Estados Unidos por la Universidad de Texas reveló que una manzana cultivada en 1940 para el año 1991 equivalía a tres manzanas de esta última fecha, en cuestión de cantidad de nutrientes.

Y si pensabas que esto es todo de lo que hay que cuidarnos, pues no, debes saber que además los productos transgénicos son muy adictivos, especialmente, la Dra. María Alejandra, hizo énfasis en un producto popular y bien conocido, el jarabe de maíz, el cual asegura, no solo es barato, causa adicción y no aporta ningún nutriente, es solo un producto con muchas calorías y que está presente en más aliementos de los que imaginas, algunos de estos son:

Kétchup

Panes

Galletas

Postres

Hamburguesas

Salchichas

Jugos light

También, la experta en este Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos 2021 hace un llamado a ser más cuidadosos al momento de elegir los productos a consumir, pues advierte que la manipulación al consumidor está al orden del día, la publicidad y las etiquetas engañosas son parte de ella, y ante esto, dio como un ejemplo frecuente las galletas que son libres de ácidos grasos trans o son ‘diet’, pues reveló que pueden no tener estos como tal, pero están repletas de otros ingredientes igual de peligrosos como:

“...el jarabe de alta fructosa, aceites hidrogenados, azúcar refinada, sal y harina refinada.”

Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos 2021: ¿Qué sí comer?

Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos 2021. Foto: infobae.com

Consume en medida de lo posible alimentos que no estén empacados ni enlatados, opta por productos frescos, así lo sugiere la Dra. María Alejandra Rodríguez Zí, Médica Clínica Endocrinóloga de la Universidad de Buenos Aires (UBA), incluso recomienda comprar los pescados y carnes en establecimientos de confianza, donde solo vendan estos productos y aconseja preguntarle al carnicero, cuál de todo lo que vende, come él, pues asegura que este trabajador si sabe qué animales han sido alimentados con pastura.

A continuación, te revelamos más de las recomendaciones de la experta sobre los alimentos que debes comer para mejorar tu dieta este Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos 2021, ¡toma nota!

Consume solo 2 veces a la semana pescado, pues recuerda que los mares están contaminados.

Agrega a tu dieta suplementos de Omega 3 de buena calidad.

Consume por lo menos 2 veces a la semana vegetales orgánicos, si no te es posible, entonces procura pelar las frutas, así eliminas parte de la contaminación que tienen por pesticidas.

Procura beber agua filtrada, especialmente la tratada con el sistema de osmosis inversa, así no tendrá arsénico ni ningún otro contaminante.

Consume más semillas como el cacahuate, las almendras, las castañas, las nueces y cualquier otra que te guste.

Haz leches vegetales en casa, son más nutritivas, evita las industriales, ya que están repletas de azúcares.

Ahora ya lo sabes, cuidar que los productos que se consumen sean lo más saludables posibles es más importante de lo que pensabas, no solo evita que tu cuerpo se enferme, también crea un cambio radical en el estilo de vida y en la industria donde todo ha sido monopolizado, de ahí que, este Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos 2021, la Dra. Rodríguez Zí, pida hacer conciencia sobre esta fecha y comenzar a cambiar radicalmente la alimentación, pues como dice la experta:

“...el consumidor es el que puede cambiar la historia.”

