Día Mundial de la Hamburguesa: ¿cómo surgió y cómo celebrarlo en cuarentena?

Este 28 de mayo de 2020 se celebra el Día Mundial de la Hamburguesa y es que, aunque sea increíble pensar que existe esa es la realidad, este manjar de la comida rápida tiene su propia fecha especial, pero ¿sabes por qué?, ¡te damos todos los detalles!

Día Mundial de la Hamburguesa

Al momento aún no se puede descifrar cómo comenzó la celebración de esta fecha tan especial para los amantes de la comida rápida; sin embargo, existen algunas teorías, como la que adjudica a la ciudad de Hamburgo en Alemania, pues algunos creen que está relacionada con el día en que se crearon los panes redondos en aquellas tierras, ¿será cierto?

Otra más y menos mágica indica que es un acuerdo realizado entre las cadenas de comida rápida más destacadas del mundo para hacer que un día al año estuviera especialmente dedicado a consumir hamburguesas, el alimento que nos hace olvidar la dieta.

Una versión del origen de este día que es más romántica, trata sobre un inmigrante alemán de nombre Louis Lassen, quien el 28 de mayo de 1900 sirvió por primera ocasión una hamburguesa en su restaurante en Estados Unidos, esto como un azar o buen augurio para el comienzo de sus ventas.

Origen de la hamburguesa

En el año 2000 Rosa L. DeLauro, congresista estadounidense propuso señalar a Louis Lassen como el creador de la hamburguesa o al menos como el primero en servir una hamburguesa en los Estados Unidos; por lo que la Biblioteca del Congreso realizó el registro oficial en todos sus archivos.

Ahora bien, el momento crucial en que la hamburguesa se creó, de acuerdo con la Organización de Historia de Connectitcut, fue cuando un cliente de Louis Lassen le solicitó algo “rápido y delicioso”, creando así la primera hamburguesa, una comida rápida que encanta a cualquiera.

Louis Lassen, el primero en servir una hamburguesa en Estados Unidos. Foto: Louis´ Lunch

Por otro lado, se cree que el origen de la hamburguesa se ubica en los tiempos del Imperio Romano, donde se servía un alimento parecido, aunque muchos más señalan que este manjar gastronómico se creó precisamente en Hamburgo, Alemania, y que fue en el siglo XIX, cuando inmigrantes de este país llegaron a Estados Unidos, haciendo de su receta una comida rápida increíblemente famosa.

Festeja el Día de la Hamburguesa en casa

Millones de personas en el mundo se encuentran aún en cuarentena debido a la pandemia del COVID-19; sin embargo, eso no es pretexto para no disfrutar al máximo este Día Mundial, pues gracias a que la hamburguesa es una comida rápida es muy fácil de hacer a continuación, te dejamos un video para que puedas prepararte una, ¡buen provecho!

Hamburguesa vegana o vegetariana

Si te gusta el sabor de este platillo, pero no comes carne, no te preocupes, te compartimos un video donde te muestran cómo hacer una hamburguesa ideal para veganos o vegetarianos.

Cabe destacar que actualmente, la industria de la carne se cuestiona si es correcto llamar a una hamburguesa “vegana o vegetariana”, ya que indican que ese nombre solo corresponder a este tipo de comida preparado con derivados de animales, pero no te preocupes, mientras ellos discuten el nombre, tú puedes preparar esta delicia, ¡disfruta!

