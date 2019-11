Día Mundial de la Diabetes: Nuevo sistema de administración de Insulina

El desarrollo de nuevas terapias y la innovación tecnológica de los dispositivos médicos han facilitado el control de la diabetes y la adherencia al tratamiento para lograr una mejor calidad de vida; sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, Medio Camino 2016 (ENSANUT), alrededor de 6.5 millones de mexicanos viven con diabetes, de los cuales un 46% no realiza acciones para controlar esa enfermedad ni retrasar las complicaciones.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, a partir del trabajo de un equipo interdisciplinario se desarrolló un nuevo mecanismo que conjuga la calidad, seguridad y eficacia de un Medicamento Biotecnológico Biocomparable (MBB) producido por Grupo PiSA (insulina glargina), con la tecnología de los dispositivos de vanguardia de BD, logrando una solución integral accesible para las personas que viven con diabetes.

Día Mundial de la Diabetes.

La Gerente Médico de Endocrinología y Nutrición de Grupo PiSA, Irma Luisa Ceja Martínez, explicó que la diabetes es una Enfermedad Crónica No Transmisible (ECNT) que se origina cuando el páncreas no produce nada o no produce suficiente insulina que el cuerpo necesita. La insulina es la hormona encargada de mantener los valores adecuados de azúcar o glucosa en la sangre.

“Las personas que viven con diabetes cuentan con varias opciones de tratamiento para atender y controlar la enfermedad, así como con dispositivos de administración de medicamentos que ayudan a los pacientes en su apego al tratamiento, en la reducción de gastos asociados a su enfermedad y en el control del padecimiento”, explicó Ceja Martínez, médico internista y miembro del Colegio de Medicina Interna de México, A.C. (CMIM).

Presentan nuevo sistema de administración de insulina.

De acuerdo con Óscar Gámiz, Gerente de Marketing de Latinoamérica de Sistemas Farmacéuticos de BD, “en la actualidad existen soluciones innovadoras que ayudan a las personas que viven con diabetes a mejorar su apego al tratamiento a través de la administración de la insulina de manera eficaz y segura. La industria farmacéutica juega un factor clave al desarrollar productos que facilitan el acceso a nuevas tecnologías que impactan de manera positiva a los pacientes”.

La ENSANUT de Medio Camino reportó que las complicaciones en personas con diabetes son, principalmente, la visión disminuida y daño en la retina con un 54.5% y 11.2%, respectivamente. La pérdida total de la vista se presenta en un 9.9% y las amputaciones de extremidades por la presencia de úlceras en un 5.5% de los pacientes.

La representante de la Asociación Mexicana de Diabetes, Nancy Rivera Hernández afirmó que las personas que presentan obesidad o tienen antecedentes familiares de diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar la enfermedad. Por ello, y a fin de prevenirla, destacó la importancia de modificar el estilo de vida, adoptar hábitos saludables y en el caso de vivir con diabetes, mantener un control de la enfermedad para reducir los riesgos de complicaciones.

Hoy en día, los pacientes que viven con diabetes tienen un amplio abanico de tratamientos a su alcance.

“Hoy en día, los pacientes que viven con diabetes tienen un amplio abanico de tratamientos a su alcance. En este sentido es importante que los profesionales de la salud realicen acciones permanentes de información, concientización y desmitificación sobre el uso de insulina, ya que bajo supervisión médica permite un excelente control de la enfermedad; incluso es compatible con otros medicamentos en tabletas”, expresó Nancy Rivera.

Becton Dickinson trabaja para ofrecer educación y nuevos sistemas de administración de medicamentos inyectables que brinden una mejor experiencia al paciente, que ayuden en su apego al tratamiento, que contribuyan a la reducción de gastos asociados a la enfermedad y que impacten de manera positiva en la enfermedad.

Grupo PiSA, por su parte, ha desarrollado medicamentos para la diabetes desde hace más de 25 años. Su Insulina Glargina, fue el primer Medicamento Biotecnológico Biocomparable (MBB) en obtener su registro sanitario en México (2015).

Una sola inyección diaria produce un perfil de concentración y tiempo de la glucosa en sangre superior a la insulina intermedia (NPH), es 30% más económica que el medicamento de referencia o innovador, es compatible con el uso de otros fármacos para la diabetes y gracias a su nueva presentación en pluma ofrece practicidad y comodidad (la aplicación es prácticamente indolora).

TE PUEDE INTERESAR: México tendrá tratamiento para controlar la diabetes tipo 2 y reducir el peso corporal

BD y Grupo PiSA suman esfuerzos para seguir impulsando el mundo de la salud con innovación en tecnología médica y Medicamentos Biotecnológicos Biocomparables. A través de su alianza buscan contribuir al control de la diabetes, mejorar la adherencia al tratamiento e impactar de manera positiva en la salud y calidad de vida de las personas que viven con esta condición.

Únete a nosotros en Instagram