Día Mundial de Lucha contra la DEPRESIÓN: síntomas y maneras de enfrentarla

El Día Mundial de Lucha contra la Depresión tiene su celebración cada 13 de enero, así que, si alguna vez te has sentido deprimido seguro que entiendes la importancia de hacer frente a este trastorno emocional, pero ¿cómo hacerlo y cuáles son sus síntomas?, ¡aquí te lo decimos!

Día Mundial de Lucha contra la Depresión

Esta celebración tiene la finalidad de prevenir la depresión en la población mundial, así que impulsa su prevención y orienta sobre qué haces si se padece de ella, pues cabe recordar que puede afectar a todos sin importar la edad que se tenga, así que es crucial estar preparados para hacerle frente.

Síntomas de la depresión

Tristeza permanente

Pérdida de interés

Anhedonia o pérdida de placer en las actividades cotidianas

Aislamiento

Falta de concentración

Fatiga

Trastornos del apetito y del sueño

Es crucial que, si presentas algún síntoma que no te permite ser feliz, solicites ayuda a un especialista, solo él podrá orientarte y darte el tratamiento adecuado para que salgas de la depresión, pues recuerda que en caso de no tratar este trastorno emocional podrías sufrir de:

Trastornos obsesivos

Ansiedad

Fobias

Estrés

En La Verdad Noticias te revelamos que aquellas personas que padecen de una depresión muy grave pueden llegar a suicidarse, de ahí que es muy importante pedir ayuda para superarla. Respecto a las causas que provocan este trastorno emocional se encuentran:

Familiares con cuadros depresivos o antecedentes personales de estos

Hay factores hormonales, genéticos y químicos que provocan la depresión

Traumas o situaciones estresantes

Problemas financieros

Desempleo o situación laboral estresante

Enfermedad o pérdida de una mascota o ser querido

Rupturas sentimentales como un divorcio

Enfermedades que causan cuadros depresivos como la mononucleosis ohipotiroidismo.

Presión sociales como acoso laboral (mobbing), por redes sociales (cyberbulling) o en la escuela (bullying).

Consejos para superar la depresión

No siempre puedes manejar todo solo, busca ayuda y expresa lo que sientes

Si acudes al médico termina el tratamiento

Vive un estilo de vida saludable, sin sustancias nocivas y come sanamente

Aprende a aceptar, asimilar y concientizar en un determinado, no pases todo tu tiempo pensando en aquello que te hace sentir mal o te preocupa, vive en el presente y enfócate en eliminar la depresión de tu vida.

Sé objetivo con las situaciones que enfrentas y controla tus emociones, se firme ante los contratiempos y dificultades, ¡tú puedes lograrlo!

Únete a grupos para realizar actividades recreativas y deportivas, incluso puedes participar en los que brindan apoyo emocional y terapia, ¡no te rindas!

Ahora ya lo sabes, este trastorno emocional no es fácil de enfrentar, pero no hacerlo sería fatal, así que este Día Mundial de Lucha contra la Depresión no sólo libérate de esta enfermedad, ayuda a que los demás lo logren, ¡cuídate y apoya!

