Día Internacional del Perro: Todo lo que debes saber

El Día Internacional del Perro se celebra anualmente el 26 de agosto y fue fundado en 2004 por la experta en estilo de vida de mascotas y familias, defensora del rescate de animales, conservacionista, entrenadora de perros y autora, Colleen Paige.

Paige también fue fundadora de muchas otras fiestas como el Día Nacional del Cachorro, Día Nacional del Gato, Día Nacional de la Vida Silvestre y muchos más días filantrópicos para llamar la atención sobre la difícil situación de los animales en todo el mundo y fomentar la adopción.

El Día Internacional del Perro se intuyó hace ya 17 años para que se reconozca la compañía de los canes y su conexión con los humanos, su lealtad, así como los trabajos que realizan para garantizar nuestra protección. Este día se conmemora en países como Colombia, Guatemala, Estados Unidos y México.

¿Cuándo es el Día Internacional del Perro?

El Día del Perro se conmemora el 26 de agosto en varios países

El Día Internacional del Perro es el 26 de agosto. Esta fecha es significativa, ya que es la fecha en que la familia de Colleen adoptó a su primer perro "Sheltie" del refugio de animales local, cuando Colleen tenía 10 años.

El Día del Perro celebra a todos los perros, mestizos, puros, perros callejeros, etc. Tiene como objetivo impulsar al público a reconocer la cantidad de perros que necesitan ser rescatados cada año y reconoce a los perros de la familia y los perros que trabajan desinteresadamente todos los días para salvar vidas, mantenernos seguros y brindar consuelo.

Los perros arriesgan sus vidas todos los días, por protección de personal, para la aplicación de la ley, por nuestra libertad y seguridad al detectar bombas y drogas y sacar a las víctimas de la tragedia de los escombros, ahora están detectando cáncer y convulsiones, cosas que ni siquiera los humanos pueden hacer, por ello en este día también se señala la adopción de perros callejeros.

¿Cuándo los perros y los humanos se volvieron unidos?

Se dice que los lobos fueron domesticados hasta convertirse en fieles amigos

Los perros han formado parte de la historia de los seres humanos desde antes de la palabra escrita. El antiguo templo de Gobekli-Tepe en Turquía, que data de al menos 12.000 años a. C., ha proporcionado a los arqueólogos evidencia de perros domesticados en el Medio Oriente correspondientes a la evidencia más antigua de domesticación, la tumba natufiana, (c. 12.000 a. C.) descubierta en Ein Mallaha, Israel , en el que un anciano fue enterrado con un cachorro.

Sin importar cuán viejo fuera el primer perro, o cómo llegó a ser domesticado, se hicieron amigos de los humanos bastante temprano en la historia. En muchas culturas de todo el mundo antiguo, los perros ocuparon un lugar destacado y, en gran medida, se les consideraba de la misma manera que en la actualidad. Los perros eran vistos como fieles compañeros, cazadores, guardianes, guías espirituales y como una parte preciada de la familia.

Se dice que los lobos se domesticaron a sí mismos, recogiendo los cadáveres dejados por los cazadores humanos, o merodeando alrededor de las fogatas, volviéndose más dóciles con cada generación hasta que se convirtieron en compañeros permanentes, es decir en los perros que conocemos hoy en día, por eso ahora que ocupan un lugar en nuestro corazón se ha creado el Día Internacional del Perro.

