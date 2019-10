Día Internacional del Café: ¡Aquí puedes encontrar el mejor del mundo!

Sin duda alguna, todos los amantes del café esperan algún día poder encontrarse con la mejor taza de esta deliciosa y vigorizante bebida y dado que hoy celebramos el Día Internacional de Café, a continuación te compartimos en qué lugares puedes conseguir el mejor del mundo.

Si te sorprende que hablemos de ‘lugares’, esto se debe a que hay muchos expertos cafeteros en el mundo, y así como hay a quienes les gusta negro, espresso, con leche o sin azúcar, hay diferentes destinos en los que podrás encontrar justo lo que estabas buscando.

Wellington, Nueva Zelanda

En este asombroso país del océano Pacífico la bebida nacional no oficial es el flat white, y aunque este supuesta se inventó en Sydney, no cabe duda de que fue en Wellington donde se perfeccionó.

Melbourne, Australia

De acuerdo con el excampeón mundial de barista Pete Licata, “Es casi imposible encontrar una mala taza de café en Melbourne”, así que no importa a dónde vayas, los lattes, capuchinos y flat whites son de lo más popular. No obstante, la bebida del día y que definitivamente no puede faltar es el ‘piccolo latte’, una versión del espresso con un poquito de leche.

Hanoi, Vietnam

Vietnam es uno de los mayores productores de café en el mundo, así que no cabe duda de que aquí podrás encontrar uno de los mejores, sin embargo, no esperes una bebida convencional; aquí el café se prepara con un filtro tradicional y queda espeso e intenso; se bebe negro (Caphe den) o endulzado con leche condensada (caphe sua).

También existe el famoso ca phe trung, que es el café con huevo: se coloca espuma de clara de huevo cremosa, estilo merengue, encima del café negro; pero este se considera más un postre que una bebida.

Roma, Italia

El café es súper importante en la cultura italiana, sin embargo, se dice que es muy complicado encontrar un espresso decente en italia. Por ello, tu mejor opción es acudir a Roma, pues aquí se encuentran los mejores baristas.

Seattle

Más allá del café más famoso y mainstream del mundo (ese de la sirena verde), Seattle se caracteriza por un excelente café que mejora día con día “a través de la competencia y la camaradería”, dice Joshua Boyt, ex juez de competencia de SCA World Barista.

Por ello, si visitas esta ciudad en Washington, deberás de pedir un espresso, un capuccino o un vertido de origen único.

Estas son tan sólo 5 opciones en las que podrás encontrar un excelente café, pero existen muchísimos más productores y baristas famosos, como Austria, Nigeria, Singapur, Islandia y Londres; por ello, no hay nada mejor que probar siempre en cada lugar que nos sea posible. ¿Agregarías algún otro a la lista?

