Día Internacional del Beso: Todo lo que se genera cuando besamos

Día Internacional del Beso: Una de las cosas más deliciosas, placenteras y bonitas e inclusives relajante en esta vida es un beso, ese acto inigualable que te lleva a diversos estados y que cada adjetivo de este va a depender de acuerdo a la situación, ya sea que se lo demos a nuestra pareja, nuestros padres, amigos e inclusive a nuestro perro, sin embargo sea cual sea la situación en el que lo demos o nos lo den, es algo que no puede faltar en los seres humanos, y en los animales.

Así es, aunque no lo creas, y seguramente lo has visto, los animales también se besan. Como los monos, elefantes, las aves, los zorros, perros, gatos y la lista podría continuar. Tras lo anterior y con mucho orgullo, este 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso; no es una fecha oficial para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sin embargo esta es popular a nivel mundial.

Un punto muy importante es que se sabe que al unir los labios con otra persona se movilizan hasta 30 músculos faciales y que aproximadamente se queman unas cuatro calorías por minuto.

Cuando besamos, las células nerviosas

Por si esto fuese poco, cuando besamos más de 100 mil millones de células nerviosas se activan, le mandan al cerebro un torrente de información, y en caso de que estemos con la persona deseada, libera oxitocina, dopamina y serotonina, sustancias que activan el centro del placer y generan sensación de euforia; información Excelsior.

Cabe mencionar que un beso también libera endorfina, lo cual son péptidos que alivian el dolor en el cuerpo y producen sentimientos de euforia; de acuerdo con un estudio sobre la neurofisiología del beso que llevado a cabo por el neurólogo indio Harinder Jaseja, la práctica de lactancia para los bebés implica presión labial y estimulación por medio de este acto que imita al beso.

Un punto muy importante en este Día Internacional del Beso, es que hay que tomar muy en cuenta todas las medidas preventivas ante la pandemia de coronavirus.