Día Internacional del Beso Robado: ¿besar con pasión tiene beneficios para la salud?

Conoce los beneficios que podría tener tu salud si celebras el Día Internacional del Beso Robado ¡con una sesión de besos apasionados! Foto: www.shutterstock.com

Este 06 de julio el mundo realiza la celebración del Día Internacional del Beso Robado, una fecha que por nada se debe confundir con la conmemoración de 13 de abril, el Día Internacional del Beso, pues aunque hablan de este acto de amor no se refieren a lo mismo, pues el primero abre la oportunidad de robarle un beso a la persona deseada, mientras que el segundo solo celebra esta muestra amorosa, y a todo esto, ¿te han robado alguno?, y ¿sabías que tienen beneficios para la salud?

Día Internacional del Beso Robado

Esta fecha especial se comenzó a celebrar en el siglo XIX en Gran Bretaña y a la fecha, aunque no se conoce su origen exacto, es un día muy importante, pues se acostumbra que hombres y mujeres les roben un beso a sus amores platónicos, ¿tú ya robaste el tuyo?

Besos y sus beneficios en la salud

Hablando del Día Internacional del Beso Robado, también hay que recordar que los besos siempre nos hacen sentir bien, así que si eres bueno para besar podrías estar llevando salud a tu cuerpo y a la de tu persona amada, pues tienen efectos muy positivos que dan vitalidad a la vida, a continuación te decimos cuáles son:

Cada 06 de julio se celebra el Día Internacional del Beso Robado. Foto: www.shutterstock.com

Beneficios de los besos: cuidan el corazón

El libro titulado ‘Kissing’, es una obra de la escritora Andréa Demirjian, y señala varios de los beneficios de estos en la salud humana, uno de estos es que funcionan como un entrenamiento anatómico que provoca que los vasos sanguíneos se dilaten dejando que la sangre fluya de forma correcta hacia todos los órganos vitales, así que, si quieres mejorar tu presión arterial, ya lo sabes, ¡unos buenos besos te servirán para reanimar el corazón!, pues experta señala:

“Besar apasionadamente aumenta tus latidos de forma saludable y ayuda a disminuir la presión sanguínea.”

Beneficios de los besos: dolores de cabeza y calambres

Aunque te pueda parecer un poco molesto, disfrutar de una sesión de besos mientras tienes calambres menstruales o sufres dolor de cabeza es el remedio perfecto para sentir alivio, pues Demirjian señala que, al besar se dilatarán los vasos sanguíneos, así que las molestias desaparecerán sin que te des cuenta, de hecho, contrario a lo que se dice popularmente como excusa para no tener intimidad con la pareja “Esta noche no, querido, me duele la cabeza”, la experta sugiere cambiarlo por esta frase:

“Cariño, tengo dolor de cabeza. ¡Dame un beso!”

Beneficios de los besos dolores de cabeza y calambres. Foto: www.shutterstock.com

Beneficios de los besos: adiós a las caries

Si no eres fan de las gárgaras con enjuague bucal para evitar las caries, mejor opta por una extenuante sesión de besos, pues esto hará que tu boca produzca más saliva, permitiendo que todos los líquidos se esparzan en ella retirando las bacterias que hacen que tus dientes se piquen, pues Demirjian, declara:

“Ese es el mecanismo que elimina la placa en los dientes que ocasiona la caries."

Beneficios de los besos: serás más feliz

Si has tenido un día largo dedica al término del día un espacio para besar a tu pareja, pues eso hará que tu cuerpo genere oxitocina, serotonina y dopamina, provocando en ti relajamiento y te hará sentir libre del estrés.

Beneficios de los besos: serás más feliz. Foto: www.shutterstock.com

Beneficios de los besos: quema calorías

Elimina de 8 a 16 calorías con un beso intenso, pues besar vigorosamente es una actividad que disfrutarás y que al mismo tiempo te ayudará a mantener tu peso a raya, al respecto, la experta comenta:

“Besar y hacer el amor puede ser un ejercicio vigoroso si participas plenamente.”

Beneficios de los besos: mejora la autoestima

Si sales de casa feliz, luego de recibir o dar un beso lleno de amor a la persona que amas, te hará sentir que lo puedes todos, pues Demirjian, señala:

“Besar tiene mucho que ver con tu autoestima y con sentirte amado y conectado.”

Beneficios de los besos: mejora la autoestima. Foto: www.shutterstock.com

Beneficios de los besos: firmeza facial

Besar te ayudará a mantener firmes y definidos los músculos del cuello y la mandíbula, ya que con cada beso que des o recibas se tienen que tensar y eso ayuda a que tonifiquen.

Beneficios de los besos: compatibilidad sexual

De acuerdo con Demirjian, el primer beso no te dirá mucho sobre tu nueva o posible pareja, pero sirve para darte cuenta que tan compatible serás en la cama con ese nuevo romance, aunque sugiere no darle mucha importancia al primero, porque puede ser afectado por los nervios o la incomodidad, si se la da al segundo, el cual debe será el punto decisivo para quedarte o partir a otra flor, ¿listo para poner en práctica este consejo?

Con información de CNN y El País.