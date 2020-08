Día Internacional de los Pueblos Indígenas: ORIGEN y comunidades en México

Ajijic, Jalisco / México - 10 de diciembre de 2017: una mujer indígena con cabello trenzado, viste un vestido étnico purepecha. Foto: www.shutterstock.com

Hoy 09 de agosto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha para conmemorar y recordar lo importante que es su existencia, pero ¿conoces su origen?, ¿cuántos y cuáles hay en México?, ¿qué son y por qué se les llama así?, en este artículo te contamos todo lo que tienes saber sobre los también llamado grupos etnolingüísticos, ¡es fascinante!

¿Qué es un pueblo indígena?

De acuerdo con la ONU, hay al menos en 90 países hasta 467 millones de personas indígenas, lo que representa más del 5 por ciento del total poblacional del planeta, aunque lamentablemente son víctimas de la discriminación, la pobreza, desfavoreciendolos por completo, pues incluso corresponden al 15% de sesgo de población más pobre, algo que para muchos se ha convertido en algo completamente normal.

Aunque los Pueblos Indígenas del mundo son completamente diversos y diferentes, a la hora de defender sus derechos padecen de la misma discriminación y violencia, pues pese a sus esfuerzos y a su evidente existencia, muchos gobiernos no los defienden y por el contrario los violentan.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), la ocupación territorial del mundo por parte de los Pueblos Indígenas es del 22%, y al menos suman 7 mil lenguas diversas.

Ante esto, es crucial saber porque a estos grupos se les considera un pueblo indígena, y el autor Federico Navarrete Linares, autor del libro Pueblos Indígenas de México, tiene la respuesta ideal para los mexicanos, pues declara que una de las mayores diferencias entre estos y el otro grupo, se basa en que los últimos no tienen como lengua de nacimiento el español, a pesar de que en el país este idioma se le considere la lengua materna, aunque claro, eso no significa que no la hablen, sino que en el centro de sus comunidades se habla de preferencia la primera o simplemente no se habla el español.

Aunque no solo es la lengua lo que diferencia a los Pueblos Indígenas del resto de la población de un país, sino que cada uno tiene una manera muy particular de realizar sus fiestas, de vestir, de trabajar e incluso tienen ceremonias completamente arraigadas a sus orígenes y únicas en todo el mundo, pues tienen su propia cultura.

Debido a que la lengua es uno de los principales diferenciadores de los Pueblos Indígenas también se les conoce como grupos etnolingüísticos, en México es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, quien procura identificarlos, estudiarlos y apoyarlos ante sus necesidades que son muy distintas a las de la población en general, ya que estas comunidades se ubican en zonas rurales remotas del país y requieren de atenciones específicas.

¿Por qué se les llama indígenas?

Federico Navarrete Linares, asegura que el origen de esta palabra tuvo que ver con la confusión que Cristóbal Colón hizo al llegar en 1492 a América, pues llamó “indios” a los habitantes, pensando que había llegado al país asiático de la India; sin embargo, más tarde cuando se dieron cuenta de que habían descubierto un nuevo continente y que Colón se había equivocado, fue inevitable continuar el uso del nombre, ya que se había utilizado desde el comienzo y era difícil cambiarlo.

Después de un largo tiempo, surgió la palabra “indígena”, la cual se derivó del término “indio”, y ahora su significado hace referencia a “una persona originaria de un lugar”, lo cual el autor define concretamente en:

“Los indígenas mexicanos son pues, los pobladores originarios de México.”

¿Cuáles y cuántos pueblos indígenas hay en México?

De acuerdo con la Directorio de los Pueblos Indígenas, compartido por el Sistema de Información Cultural (SIC México), se estima que el país cuenta con al menos 69 grupos etnolingüísticos, distribuidos de la siguiente manera en 20 estados de la República Mexicana.

Baja California 6

Campeche 3

Coahuila 1

Chiapas14

Chihuahua 3

Ciudad de México1

Durango 1

Guanajuato 1

Guerrero 2

Hidalgo 1

Estado de México 3

Michoacán 1

Nayarit 2

Oaxaca 13

Puebla 1

San Luis Potosí 2

Sonora 5

Tabasco 2

Veracruz 6

Yucatán 1

De acuerdo con los datos de SIC México, el siguiente listado contempla a los 69 Pueblos Indígenas del país.

Akatecos (Campeche, Chiapas y Quintana Roo)

Amuzgos

Awakatekos

Ayapanecos

Ch'oles

Chatinos

Chichimecas

Chinantecos

Chocholtecos

Chontales de Oaxaca

Chontales de Tabasco

Chujes

Cochimíes

Coras

Cucapás

Cuicatecos

Guarijíos

Huastecos

Huaves

Huicholes

Ixcatecos

Ixiles

Jakaltekos

K'iches

k’anjob’ales-Q’anjob’ales

Kaqchikeles

Kikapúes

Kiliwas

Ku’ahles

Kumiais

Lacandones

Mames

Matlatzincas

Mayas

Mayos

Mazahuas

Mazatecos

Mixes

Mixtecos (Guerrero, Oaxaca y Puebla)

Mochós

Olutecos

Otomíes

P’urhépechas

Pa ipais

Pames

Pápagos

Pimas

Popolocas

Popolucas

Pueblos Nahuas

Q'eqchis'

Sayultecos

Seris

Tacuates

Tarahumaras

Tekos

Tepehuanos del norte

Tepehuanos del sur (Durango, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas)

Tepehuas

Texistepequeños

Tlahuicas

Tlapanecos

Tojolabales

Totonacos

Triquis

Tsotsiles

Tzeltales

Zapotecos (del Itsmo, Valles centrales y Sierra Norte)

Zoques

Origen del Día internacional de los Pueblos Indígenas

Ahora ya sabes qué es Pueblo Indígena, pero ¿sabes por qué se celebra el Día internacional de los Pueblos Indígenas?

Todo comenzó cuando la ONU realizó en la Asamblea General el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo el 23 de diciembre de 1994, cuando se propuso una fecha para recordar la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías realizada en 1982, de ahí que en la resolución A/RES/49/214, se instauró el 9 de agosto cómo el Día internacional de los Pueblos Indígenas.

Esto con la finalidad de hacer que la cooperación internacional se fortaleciera para que los Pueblos Indígenas de los distintos países miembros de la ONU tengan apoyo para el reconocimiento de sus derechos, y dar solución a los problemas del medio ambiente, salud, desarrollo y educación que los grupos etnolingüísticos enfrentan en todo el mundo.

