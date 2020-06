Día Internacional de las Viudas: ¿por qué lo conmemora la ONU?

Este 23 de julio de 2020, la ONU conmemora el Día Internacional de las viudas. Foto: www.shutterstock.com

Este 23 de junio de 2020, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemora el Día Internacional de las Viudas, una fecha especialmente dedicada a las mujeres de todo el mundo que han perdido a sus esposos, ¿sabes por qué se creó y que busca concientizar?

Día Internacional de las Viudas

La ONU, ha tenido la tarea de visibilizar la situación en que viven las mujeres que han perdido a sus parejas desde el año 2011, ya que, aun cuando te pueda parecer increíble, en muchas culturas y países las costumbres y leyes discrimina a las viudas, de ahí que este organismo mundial foque su atención los 23 de junio de cada año, para concientizar sobre la crisis que estás féminas enfrentan al quedarse sin la compañía y ayuda de sus parejas.

Muchas mujeres viudas en el mundo son víctimas de discriminación y casamientos forzados. Foto: www.shutterstock.com

De acuerdo con la ONU, existen viudas que sufren enfermedad, pobreza extrema y violencia, además carecen de un hogar y sobre todo padecen de discriminación, una situación que definitivamente debe cambiar, y que busca visibilizar por medio del Día Internacional de las Viudas.

Ante esto la ONU, pretende que la viudez no sea una razón para que los derechos de millones de mujeres se vean ignorados, pues cada una requiere de oportunidades de educación, igualdad de remuneración y un trabajo decente, donde no se le discrimine por su situación.

Debes saber que tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño y Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la ONU, advierte a los países del mundo que deben comprometerse a hacer valer y respetar los derechos de las mujeres viudas.

La ONU, enfatizó que la lucha contra la pandemia del coronavirus COVID-19, no puede ser un pretexto para no atender a las mujeres viudas, pues la finalidad de una sociedad inclusiva es precisamente no dejar a fuera a nadie, mucho menos a las mujeres viudas que casi siempre pasan por serias crisis económicas y de salud, al respecto por medio de su sitio en Internet, la organización señaló:

“Deben emprenderse programas y políticas para terminar con la violencia contra las viudas y sus hijos."

Cabe destacar que muchas mujeres viudas reciben capacitación para que puedan ser autosuficientes y puedan dar a su familia todo lo que necesiten, y aborda aquellos prejuicios, prácticas discriminatorias y estigmas sociales que estás féminas padecen por simplemente haber perdido a sus esposos.

Es importante reflexionar sobre la situación de las mujeres viudas en esta fecha especial, pues no todas las mujeres en esta condición son libres, muchas son obligadas a casarse, son desalojadas o incluso forzadas a presentarse en rituales de viudez que las traumatizan y estigmatizan, así que, si conoces a una mujer en estas condiciones ayúdalas a denunciar los abusos que reciben, ¡no te quedes callado o callada!, la discriminación y el maltrato no están permitidos.

Con información de elpopular.pe.