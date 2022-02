Día Internacional de la Lengua Materna, más de 2 mil están por desaparecer

Este 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, en ese sentido, se recordó la muerte de Cristina Calderón, última hablante nativa de la lengua yagán.

Así es que junto con ella ha muerto el idioma yagán, perteneciente a una etnia indígena de Chile. "La abuela Cristina", como era conocida, fue reconocida como un "tesoro humano vivo" hace más de 10 años, pues trabajaba en la preservación de una cultura en decadencia.

En el marco del día de las lenguas indígenas, que se celebra hoy, están los datos de Endangered Languages Project, que revelan que miles de lenguas de todo el mundo están actualmente en peligro de extinción.

Día Internacional de la Lengua Materna

En el mundo están por extinguirse miles de lenguas indígenas.

El Día Internacional de la Lengua Materna tiene el objetivo de preservar y proteger todos los idiomas y dialectos que se hablan en el mundo, pero estos están desapareciendo.

Oceanía es la región del mundo con más idiomas clasificados como amenazados o en peligro de extinción (733).

Asia alberga un nivel igualmente elevado de lenguas en riesgo de desaparecer (693).

África también puede estar a punto de perder unas 428.

Pero en total, hay unas 2.450 lenguas que están en peligro de extinción actualmente en todo el mundo.

Declive de las lenguas

Los expertos tienen diferentes explicaciones para el declive de las lenguas.

Los expertos tienen varias teorías del porqué se da la desaparición de las lenguas indígenas, una de ellas es la globalización.

El artículo de investigación de 2014 titulado ‘Global distribution and drivers of language extinction risk’, dice que “el efecto dominante de un único factor socioeconómico, el PIB per cápita, sobre la tasa de crecimiento de hablantes sugiere que el crecimiento económico y la globalización son los principales impulsores de la reciente disminución de hablantes de lenguas nativas.

La decadencia del habla nativo comenzó en la década de 1970 en adelante debido a la globalización y debido a la discriminación, por lo que en el Día Internacional de la Lengua Materna se busca fomentar la protección de estas lenguas que son parte de la historia de la humanidad.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!