Detecta los errores que te causan inseguridad y te alejan del éxito laboral

Todos, absolutamente todos, hemos sentido algún tipo de inseguridad en el trabajo, esa complicada esa sensación qué en algo estas fallando pero no es una tarea sencilla aprender, identificar y resolver esos errores que te están alejando del éxito laboral.

Y es que no es un tema nada sencillo, las dudas nos causan inseguridad y esto nos provocan “telenovelas mentales” que bien podría producir Netflix.

Estos melodramas en nuestra cabeza también impiden que hagamos lo que queremos, que expongamos algún punto en una reunión o que simplemente demos ese paso en el trabajo para obtener el éxito planeado.

Harvard ha detectado los principales errores que nos alejan del éxito laboral

Al respecto, expertos de Harvard publicaron en su Business Review un artículo en el que detecta perfectamente los comportamientos que terminan transformándose en barreras para alcanzar el éxito laboral.

Así que al igual que cualquier otro problema, el primer paso es aceptar que existen y detectar esos malos hábitos que nos están generando tanta inseguridad en nuestro trabajo.

Estar esperando la aprobación de todos

Harvard explica que si bien es importante la retroalimentación, no se debería depender de las opiniones de tus demás compañeros y qué te estén aprobando o aplaudiendo tus acciones.

Se debe confiar en tu instinto y hacer ‘oídos sordos’ cuando las críticas no son constructivas, y por supuesto: no debes hacer las cosas pensando en lo que van a opinar los demás o que te celebren tus logros. Tener expectativas solamente te limitará a tomar riesgos que probablemente te lleven a alcanzar tus metas.

Seguir en la zona de confort por miedo a tomar riesgos

Si no arriesgas, no avanzas. Pero por supuesto que no solo será ‘aventarte al pozo’, según los expertos de Harvard, hay que tomar riesgos bien planificados que sean necesarios y que sean parte de tu crecimiento personal.

Pensar todo el tiempo en tus errores

Hay que tener algo muy claro: somos humanos, todos cometemos errores y finalmente son ellos los que forjan nuestra experiencia.

Así que hay dos caminos: obsesionarse con ellos y permitirle a un error que te frene o tomarlo como una lección de aprendizaje el cual te ayudará a seguir avanzado, el cual llaman los especialistas de Harvard como “Silver Lining”.

Mucha queja y nada de solución

Un grave error que los especialistas también consideran de los más habituales es el quedarse con el problema y quejarse todo el tiempo.

No tiene nada de malo quejarse o sentirse mal por algo, incluso es sano desahogarse, pero parte del proceso el éxito, según Harvard requiere de proponer y encontrar mejores soluciones para los problemas, nuevas formas de trabajar, otros caminos y más posibilidades, de lo contrario te vas a quedar barado en la ‘estación del fracaso’.

No prepararse para los nuevos retos

Seamos honestos, muchas de las inseguridades que hemos sentido es por falta de preparación ante nuevos escenarios o retos, por falta de tiempo, por falta de intención o por qué simplemente no sabías que necesitarías ese conocimiento.

